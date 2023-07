Anthropic révolutionne le monde des dialogues artificiellement intelligents avec son chatbot IA, Claude. Il ne s'agit pas d'un chatbot comme les autres, mais d'un compagnon enthousiaste, amical et fiable, désormais disponible pour les utilisateurs aux États-Unis et au Royaume-Uni. Anthropic invite tout le monde à interagir avec Claude 2, une version améliorée de Claude, accessible via son portail web.

Avec un accès public à plus grande échelle, Claude gagne sa place aux côtés d'éminents chatbots IA tels que ChatGPT, Bing et Bard. Il apporte aux utilisateurs un compagnon numérique interactif supplémentaire, promettant des interactions reproduisant celles d'un collègue de travail amical et enthousiaste ou d'un assistant personnel diligent. Entrez dans un monde où le bavardage et l'exécution de tâches techniques vont de pair !

Anthropic attribue à Claude des qualités telles que la serviabilité, l'innocuité et l'honnêteté. Capable d'effectuer une multitude de tâches, allant du codage à la traduction en passant par la création de résumés, Claude place la barre très haut pour les chatbots. Il peut avoir des points communs avec le chatbot Bard de Google ou le chatbot Bing de Microsoft. Cependant, il est construit sur des bases uniques, adoptant un ton conversationnel offrant un charme distinctif et incorporant même un sens de l'humour. Une "constitution" algorithmique guide les réponses de Claude, éliminant ainsi la nécessité d'une intervention humaine.

Il convient de noter que Claude est une création d'Anthropic, une société incubée par Google. Lancé en mars, Claude a d'abord été mis à la disposition des entreprises sur demande et sous la forme d'une application dédiée sur Slack. Cependant, avec Claude 2, les fonctionnalités originales sont portées à de nouveaux sommets, accueillant des améliorations notables. La mise à jour s'accompagne de réponses plus longues et plus analytiques et renforce ses compétences dans les domaines des mathématiques, du codage et du raisonnement.

La fenêtre contextuelle de Claude a été étendue à environ 75 000 mots. Cette extension permet aux utilisateurs d'alimenter le robot avec le contenu de dizaines de pages, voire d'un roman entier, et de lui confier des tâches d'analyse complexes.

Dans un monde où les plateformes low-code, no-code comme AppMaster révolutionnent les pratiques de développement, Claude est un brillant exemple de chats pilotés par l'IA visant à rendre les tâches professionnelles et personnelles plus attrayantes et plus efficaces. La transformation numérique en cours met en évidence l'importance d'une articulation conviviale et intelligente. Claude s'inscrit parfaitement dans ce créneau, apportant avec lui une vague de conversations pilotées par l'IA prêtes à redéfinir les interactions entre l'homme et le numérique.