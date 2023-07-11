ادخل إلى عالم حوارات الذكاء الاصطناعي بينما أحدثت Anthropic ثورة في الفضاء من خلال روبوت الدردشة AI الخاص بهم ، Claude. إنه ليس مجرد روبوت محادثة ؛ إنه رفيق متحمس وودود وموثوق به ، وهو متوفر الآن للمستخدمين في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. تدعو Anthropic الجميع للتفاعل مع Claude 2 ، وهو نسخة محسنة من Claude يمكن الوصول إليها من خلال بوابتهم الإلكترونية.

من خلال الوصول العام على نطاق أوسع ، يكسب كلود مساحته جنبًا إلى جنب مع روبوتات الدردشة المرموقة بالذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT و Bing و Bard. إنه يجلب رفيقًا رقميًا تفاعليًا إضافيًا للمستخدمين ، وتفاعلات واعدة تكرر تلك الخاصة بزميل عمل ودود ومتحمس أو مساعد شخصي مجتهد. ادخل إلى عالم يسير فيه الثرثرة على مهل وتنفيذ المهام الفنية جنبًا إلى جنب!

صفات أنثروبية مثل المساعدة ، والضرر ، والصدق لكلود. قادرًا على أداء العديد من المهام ، بدءًا من الترميز والترجمة إلى إنشاء الملخص ، يضع كلود شريطًا جديدًا لروبوتات الدردشة. قد يكون لها بعض السمات المشتركة مع Google Bard أو Bing chatbot من Microsoft. ومع ذلك ، فهي مبنية على عجلات فريدة من نوعها ، حيث تتبنى نغمة محادثة تقدم سحرًا مميزًا ، حتى أنها تتضمن روح الدعابة. يحفر "دستور" خوارزمي توجيهي استجابات كلود ، مما يلغي الحاجة إلى التدخل البشري.

الجدير بالذكر أن كلود من بنات أفكار Anthropic ، وهي شركة تحت حضانة Google. تم إطلاق كلود في مارس ، وتم توفيره في البداية للمؤسسات عند الطلب وكتطبيق مخصص على Slack. ومع ذلك ، مع Claude 2 ، تم تصميم الميزات الأصلية إلى آفاق جديدة ، مع الترحيب بالتحسينات الملحوظة. تأتي الترقية باستجابات أطول وأكثر تحليلية وتزيد من مهاراتها في مجالات الرياضيات والترميز والاستدلال.

في تحسين ملحوظ ، تم تمديد نافذة سياق كلود إلى ما يقرب من 75000 كلمة. يوفر هذا التوسيع للمستخدمين القدرة على تغذية الروبوت بمحتوى من عشرات الصفحات ، أو حتى رواية كاملة ، مما يتيح لها القيام بمهام تحليل معقدة.

في عالم تُحدث فيه الأنظمة الأساسية low-code no-code مثل AppMaster ثورة في ممارسات التطوير ، يعد كلود مثالًا ساطعًا على الدردشات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي تهدف إلى جعل المهام المهنية والشخصية أكثر جاذبية وكفاءة. يلتقط التحول الرقمي المستمر أهمية التعبير الودي والذكي. يتناسب كلود مع هذا المكان بشكل مثالي ، حيث يجلب معه موجة من المحادثات التي يحركها الذكاء الاصطناعي والتي تستعد لإعادة تعريف التفاعلات بين الإنسان والرقمي.