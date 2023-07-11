Компания Anthropic совершает революцию в области искусственного интеллекта, предлагая чат-бот с искусственным интеллектом Claude. Это не просто чат-бот, а увлеченный, дружелюбный и надежный собеседник, который теперь доступен пользователям в США и Великобритании. Anthropic приглашает всех желающих пообщаться с Claude 2, улучшенной версией Claude, доступной через веб-портал.

Получив более широкий доступ, Claude занял место в одном ряду с такими известными чат-ботами с искусственным интеллектом, как ChatGPT, Bing и Bard. Он представляет собой дополнительного интерактивного цифрового компаньона для пользователей, обещая взаимодействие с дружелюбным, увлеченным коллегой или добросовестным персональным помощником. Войдите в мир, где неспешная болтовня и выполнение технических задач идут рука об руку!

Anthropic приписывает Клоду такие качества, как услужливость, безобидность и честность. Способный выполнять множество задач, от кодирования и перевода до создания резюме, Claude задает новую планку для чат-ботов. Возможно, у него есть общие черты с чат-ботом Bard от Google или Bing от Microsoft. Тем не менее, он построен на уникальных "колесах", имеет разговорный тон и обладает особым шармом, даже чувством юмора. Направляющая алгоритмическая "конституция" формирует ответы Клода, исключая необходимость вмешательства человека.

Примечательно, что Claude - детище компании Anthropic, находящейся в инкубаторе Google. Запущенный в марте, Claude первоначально был доступен предприятиям по запросу и в виде специального приложения на сайте Slack. Однако в Claude 2 первоначальные функции были доведены до совершенства и получили заметные улучшения. В обновлении появились более длинные и аналитические ответы, повысились навыки в области математики, кодирования и рассуждений.

Заметным усовершенствованием стало расширение контекстного окна Claude до примерно 75 000 слов. Благодаря этому бот может получать информацию с десятков страниц или даже с целого романа, что позволяет ему решать сложные задачи синтаксического анализа.

В мире, где платформы low-code, no-code, такие как AppMaster, совершают революцию в практике разработки, Claude является ярким примером чатов, управляемых искусственным интеллектом и призванных сделать профессиональные и личные задачи более увлекательными и эффективными. Продолжающаяся цифровая трансформация подчеркивает важность дружелюбной и умной артикуляции. Claude идеально вписывается в эту нишу, неся с собой волну разговоров, управляемых искусственным интеллектом и способных переосмыслить взаимодействие человека и цифровых технологий.