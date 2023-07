Stap in het rijk van kunstmatig intelligente dialogen nu Anthropic een revolutie ontketent met hun AI-chatbot, Claude. Het is niet zomaar een chatbot; het is een enthousiaste, vriendelijke en betrouwbare metgezel, die nu beschikbaar is voor gebruikers in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Anthropic nodigt iedereen uit om te communiceren met Claude 2, een verbeterde versie van Claude, die toegankelijk is via hun webportaal.

Met publieke toegang op grotere schaal verdient Claude zijn plaats naast vooraanstaande AI-chatbots zoals ChatGPT, Bing en Bard. Het brengt een extra interactieve digitale metgezel voor gebruikers met zich mee, die interacties belooft die vergelijkbaar zijn met die van een vriendelijke, enthousiaste collega of een ijverige persoonlijke assistent. Betreed een wereld waarin gezellig kletsen en het uitvoeren van technische taken hand in hand gaan!

Anthropic kent kwaliteiten als behulpzaamheid, onschadelijkheid en eerlijkheid toe aan Claude. In staat om een veelheid aan taken uit te voeren, variërend van codering en vertaling tot het maken van samenvattingen, legt Claude een nieuwe lat voor chatbots. Hij kan een aantal gemeenschappelijke kenmerken hebben met Google's Bard of Microsoft's Bing chatbot. Toch is hij gebouwd op unieke wielen, met een conversatietoon die een kenmerkende charme uitstraalt en zelfs gevoel voor humor bevat. Een sturende algoritmische 'grondwet' bepaalt Claude's antwoorden, waardoor menselijke tussenkomst niet nodig is.

Opmerkelijk is dat Claude een geesteskind is van Anthropic, een bedrijf dat onder Google's incubatie valt. Claude werd in maart gelanceerd en was aanvankelijk op verzoek beschikbaar voor bedrijven en als speciale app op Slack. Met Claude 2 worden de oorspronkelijke functies echter naar nieuwe hoogten getild, met merkbare verbeteringen. De upgrade bevat langere, meer analytische antwoorden en vergroot de vaardigheden op het gebied van wiskunde, coderen en redeneren.

Een opmerkelijke verbetering is dat het contextvenster van Claude is uitgebreid tot ongeveer 75.000 woorden. Deze uitbreiding biedt gebruikers de mogelijkheid om de bot te voeden met inhoud van tientallen pagina's of zelfs een hele roman, zodat hij ingewikkelde parseringstaken kan uitvoeren.

In een wereld waar low-code, no-code platformen zoals AppMaster een revolutie teweegbrengen in ontwikkelingspraktijken, is Claude een lichtend voorbeeld van AI-gestuurde chats die erop gericht zijn professionele en persoonlijke taken boeiender en efficiënter te maken. De voortdurende digitale transformatie benadrukt het belang van vriendelijke en slimme articulatie. Claude past perfect in deze niche en brengt een golf van AI-gestuurde conversaties met zich mee die klaar staan om de mens-tot-digitale interacties te herdefiniëren.