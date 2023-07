Wejdź do świata sztucznie inteligentnych dialogów, gdy Anthropic rewolucjonizuje przestrzeń dzięki swojemu chatbotowi AI, Claude. To nie jest zwykły chatbot; to entuzjastyczny, przyjazny i niezawodny towarzysz, teraz dostępny dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Anthropic zaprasza wszystkich do interakcji z Claude 2, ulepszoną wersją Claude'a, dostępną za pośrednictwem ich portalu internetowego.

Dzięki publicznemu dostępowi na szerszą skalę, Claude zyskuje miejsce obok wybitnych chatbotów AI, takich jak ChatGPT, Bing i Bard. Wprowadza on dodatkowego interaktywnego cyfrowego towarzysza dla użytkowników, obiecując interakcje replikujące te przyjaznego, entuzjastycznego współpracownika lub sumiennego osobistego asystenta. Wejdź do świata, w którym spokojna rozmowa i wykonywanie zadań technicznych idą w parze!

Anthropic przypisuje Claude takie cechy jak pomocność, nieszkodliwość i uczciwość. Zdolny do wykonywania wielu zadań, od kodowania i tłumaczenia po tworzenie podsumowań, Claude wyznacza nową poprzeczkę dla chatbotów. Może mieć pewne cechy wspólne z Bardem Google'a lub chatbotem Bing Microsoftu. Mimo to jest zbudowany na unikalnych kołach, przyjmując ton konwersacyjny oferujący charakterystyczny urok, a nawet zawierający poczucie humoru. Algorytmiczna "konstytucja" kieruje odpowiedziami Claude'a, eliminując potrzebę interwencji człowieka.

Warto zauważyć, że Claude jest pomysłem Anthropic, firmy inkubowanej przez Google. Wprowadzony na rynek w marcu, Claude został początkowo udostępniony przedsiębiorstwom na żądanie i jako dedykowana aplikacja na Slack. Jednak dzięki Claude 2 oryginalne funkcje zostały stworzone na nowy poziom, z zadowoleniem przyjmując zauważalne ulepszenia. Aktualizacja zawiera dłuższe, bardziej analityczne odpowiedzi i zwiększa umiejętności w zakresie matematyki, kodowania i rozumowania.

W ramach znaczącego ulepszenia, okno kontekstowe Claude zostało rozszerzone do około 75 000 słów. Rozszerzenie to oferuje użytkownikom możliwość karmienia bota treścią z dziesiątek stron, a nawet całej powieści, pozwalając mu na wykonywanie skomplikowanych zadań parsowania.

W świecie, w którym platformy low-code, no-code, takie jak AppMaster, rewolucjonizują praktyki programistyczne, Claude jest doskonałym przykładem czatów opartych na sztucznej inteligencji, mających na celu uczynienie zadań zawodowych i osobistych bardziej angażującymi i wydajnymi. Trwająca transformacja cyfrowa podkreśla znaczenie przyjaznej i inteligentnej artykulacji. Claude idealnie wpasowuje się w tę niszę, przynosząc falę rozmów opartych na sztucznej inteligencji, które mogą na nowo zdefiniować interakcje międzyludzkie.