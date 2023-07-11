Anthropic公司推出的人工智能聊天机器人Claude ，为人工智能对话领域带来了一场革命。这不是一个普通的聊天机器人；它是一个热情、友好、可靠的伙伴，现在可供美国和英国的用户使用。Anthropic正在邀请所有人与Claude 2 ，这是Claude的改进版，可通过其门户网站访问。

随着公众访问范围的扩大，Claude将与ChatGPT、Bing和Bard等知名人工智能聊天机器人并驾齐驱。它为用户带来了一个额外的交互式数字伴侣，可与友好、热情的同事或勤奋的个人助理进行互动。在这个世界里，闲聊和执行技术任务并行不悖！

Anthropic为Claude赋予了乐于助人、无害和诚实等品质。Claude能够执行从编码、翻译到摘要创建等多种任务，为聊天机器人设定了新的标准。它可能与谷歌的Bard或微软的Bing聊天机器人有一些共同之处。不过，它还是建立在独特的基础之上，采用对话式语气，具有独特的魅力，甚至还融入了幽默感。克劳德的回答由指导性算法 "构成"，无需人工干预。

值得一提的是，Claude是谷歌孵化公司Anthropic的杰作。Claude于今年3月推出，最初是应企业要求提供的，并作为专用应用程序在Slack 。然而，随着Claude 2的推出，原有功能被提升到了新的高度，并迎来了明显的改进。升级后的Claude具有更长、更具分析性的回答，并提高了其在数学、编码和推理方面的技能。

一个值得注意的改进是，Claude的上下文窗口已扩展至约75,000个单词。这一扩展为用户提供了向机器人提供数十页甚至整本小说内容的能力，使其能够完成复杂的解析任务。

在low-code ，no-code ，像AppMaster这样的平台正在彻底改变开发实践，Claude是人工智能驱动聊天的一个光辉典范，旨在使专业和个人任务更有吸引力和更有效率。正在进行的数字化转型体现了友好和智能表达的重要性。Claude非常适合这一细分市场，它带来了一波人工智能驱动的对话浪潮，有望重新定义人与数字的互动。