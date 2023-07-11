Anthropic, AI sohbet robotu Claude ile uzayda devrim yaratırken, yapay zekaya sahip diyaloglar dünyasına adım atın. Herhangi bir sohbet robotu değil; hevesli, arkadaş canlısı ve güvenilir bir arkadaştır ve artık Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'taki kullanıcılar tarafından kullanılabilir. Anthropic, herkesi Claude'un geliştirilmiş bir versiyonu olan ve web portallarından erişilebilen Claude 2 ile etkileşime davet ediyor.

Daha geniş bir ölçekte halka açık erişim ile Claude, ChatGPT, Bing ve Bard gibi seçkin yapay zeka sohbet robotlarının yanında yer kazanır. Kullanıcılar için, arkadaş canlısı, hevesli bir iş arkadaşının veya gayretli bir kişisel asistanınkine benzer etkileşimler vaat eden ek bir etkileşimli dijital yol arkadaşı getirir. Keyifle sohbetin ve teknik görevlerin yürütülmesinin el ele gittiği bir dünyaya girin!

Antropik, Claude'a yardımseverlik, zararsızlık ve dürüstlük gibi nitelikler atfeder. Kodlama ve çeviriden özet oluşturmaya kadar çok sayıda görevi yerine getirebilen Claude, sohbet robotları için yeni bir çıta belirliyor. Google'ın Bard'ı veya Microsoft'un Bing sohbet botu ile bazı ortak özelliklere sahip olabilir. Yine de, kendine özgü bir çekicilik sunan, hatta bir mizah duygusu içeren bir konuşma tonunu benimseyen benzersiz tekerlekler üzerine inşa edilmiştir. Kılavuz algoritmik bir "anayasa", Claude'un yanıtlarını şekillendirerek insan müdahalesine olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

Dikkate değer olan, Claude'un Google'ın inkübasyonu altındaki bir şirket olan Anthropic'in bir buluşu olmasıdır. Mart ayında lanse edilen Claude, başlangıçta talep üzerine ve Slack özel bir uygulama olarak işletmelerin kullanımına sunuldu. Bununla birlikte, Claude 2 ile, orijinal özellikler yeni boyutlara taşınarak göze çarpan iyileştirmeleri memnuniyetle karşılıyor. Yükseltme, daha uzun, daha analitik yanıtlarla gelir ve matematik, kodlama ve muhakeme alanlarındaki becerilerini artırır.

Kayda değer bir geliştirmeyle, Claude'un bağlam penceresi yaklaşık 75.000 kelimeye genişletildi. Bu genişletme, kullanıcılara botu düzinelerce sayfadan, hatta tüm bir romandan içerikle besleme yeteneği sunarak karmaşık ayrıştırma görevlerini üstlenmesine izin verir.

AppMaster gibi low-code, no-code platformların geliştirme uygulamalarında devrim yarattığı bir dünyada Claude, profesyonel ve kişisel görevleri daha ilgi çekici ve verimli hale getirmeyi amaçlayan yapay zeka odaklı sohbetlerin parlak bir örneğidir. Devam eden dijital dönüşüm, dostane ve akıllı ifadenin önemini yakalıyor. Claude, insandan dijitale etkileşimleri yeniden tanımlamaya hazır, yapay zeka odaklı bir konuşma dalgasını beraberinde getirerek bu nişe mükemmel bir şekilde uyuyor.