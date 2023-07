Anthropic rivoluziona il settore dei dialoghi artificialmente intelligenti con il suo chatbot AI, Claude. Non si tratta di un chatbot qualsiasi, ma di un compagno entusiasta, amichevole e affidabile, ora disponibile per gli utenti di Stati Uniti e Regno Unito. Anthropic invita tutti a interagire con Claude 2, una versione migliorata di Claude, accessibile attraverso il suo portale web.

Grazie all'accesso pubblico su scala più ampia, Claude si guadagna il suo spazio accanto a chatbot AI di spicco come ChatGPT, Bing e Bard. Si tratta di un ulteriore compagno digitale interattivo per gli utenti, che promette interazioni che replicano quelle di un collega amichevole ed entusiasta o di un assistente personale diligente. Entrate in un mondo in cui le chiacchiere e l'esecuzione di compiti tecnici vanno di pari passo!

Anthropic attribuisce a Claude qualità come disponibilità, innocuità e onestà. In grado di svolgere una moltitudine di compiti, che vanno dalla codifica e dalla traduzione alla creazione di riassunti, Claude stabilisce un nuovo standard per i chatbot. Può avere alcuni attributi comuni con Bard di Google o con il chatbot Bing di Microsoft. Tuttavia, è costruito su ruote uniche, adottando un tono colloquiale che offre un fascino distintivo, incorporando persino un senso dell'umorismo. Una "costituzione" algoritmica guida le risposte di Claude, eliminando la necessità dell'intervento umano.

È da notare che Claude nasce da un'idea di Anthropic, un'azienda incubata da Google. Lanciato a marzo, Claude è stato inizialmente messo a disposizione delle aziende su richiesta e come applicazione dedicata su Slack. Tuttavia, con Claude 2, le caratteristiche originali sono state portate a nuovi livelli, con miglioramenti evidenti. L'aggiornamento prevede risposte più lunghe e analitiche e aumenta le competenze nei settori della matematica, del coding e del ragionamento.

Un notevole miglioramento è rappresentato dall'estensione della finestra contestuale di Claude a circa 75.000 parole. Questa espansione offre agli utenti la possibilità di alimentare il bot con contenuti provenienti da decine di pagine o addirittura da un intero romanzo, permettendogli di svolgere compiti di parsing intricati.

In un mondo in cui low-code, no-code piattaforme come AppMaster stanno rivoluzionando le pratiche di sviluppo, Claude è un esempio lampante di chat guidata dall'intelligenza artificiale che mira a rendere più coinvolgenti ed efficienti le attività professionali e personali. La trasformazione digitale in atto coglie l'importanza di un'articolazione amichevole e intelligente. Claude si inserisce perfettamente in questa nicchia, portando con sé un'ondata di conversazioni guidate dall'intelligenza artificiale e destinate a ridefinire le interazioni uomo-digitale.