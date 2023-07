Entre no domínio dos diálogos artificialmente inteligentes, a Anthropic revoluciona o espaço com o seu chatbot de IA, Claude. Não se trata de um chatbot qualquer; é um companheiro entusiasta, amigável e fiável, agora disponível para os utilizadores dos Estados Unidos e do Reino Unido. A Anthropic convida toda a gente a interagir com Claude 2, uma versão melhorada do Claude, acessível através do seu portal Web.

Com o acesso público numa escala mais alargada, o Claude ganha o seu espaço ao lado de eminentes chatbots de IA, como o ChatGPT, o Bing e o Bard. Traz consigo um companheiro digital interativo adicional para os utilizadores, prometendo interacções que reproduzem as de um colega de trabalho amigável e entusiasta ou de um assistente pessoal diligente. Entre num mundo onde a conversa descontraída e a execução de tarefas técnicas andam de mãos dadas!

A Anthropic atribui qualidades como a utilidade, a inocuidade e a honestidade a Claude. Capaz de executar uma multiplicidade de tarefas, desde a codificação e tradução à criação de resumos, Claude estabelece uma nova fasquia para os chatbots. Pode ter alguns atributos comuns com o Bard da Google ou o chatbot do Bing da Microsoft. No entanto, é construído sobre rodas únicas, adoptando um tom de conversação que oferece um charme distinto, incorporando até um sentido de humor. Uma "constituição" algorítmica orientadora esculpe as respostas de Claude, eliminando a necessidade de intervenção humana.

É de salientar que o Claude é uma criação da Anthropic, uma empresa incubada pela Google. Lançado em março, o Claude foi inicialmente disponibilizado às empresas mediante pedido e como uma aplicação dedicada em Slack. No entanto, com o Claude 2, as características originais são levadas a novos patamares, com melhorias visíveis. A atualização vem com respostas mais longas e analíticas e aumenta as suas competências nos domínios da matemática, da codificação e do raciocínio.

Numa melhoria notável, a janela de contexto do Claude foi alargada para cerca de 75.000 palavras. Esta expansão oferece aos utilizadores a capacidade de alimentar o bot com conteúdo de dezenas de páginas, ou mesmo de um romance inteiro, permitindo-lhe assumir tarefas de análise complexas.

Num mundo em que as plataformas low-code, no-code como a AppMaster estão a revolucionar as práticas de desenvolvimento, o Claude é um exemplo brilhante de chats orientados para a IA que visam tornar as tarefas profissionais e pessoais mais envolventes e eficientes. A transformação digital em curso capta a importância de uma articulação amigável e inteligente. O Claude enquadra-se perfeitamente neste nicho, trazendo consigo uma onda de conversas orientadas para a IA, prontas a redefinir as interacções entre humanos e digitais.