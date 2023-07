Anthropic revolutioniert die Welt der künstlich intelligenten Dialoge mit seinem KI-Chatbot Claude. Es handelt sich nicht um irgendeinen Chatbot, sondern um einen enthusiastischen, freundlichen und zuverlässigen Begleiter, der jetzt für Nutzer in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich verfügbar ist. Anthropic lädt jeden ein, mit Claude 2 zu interagieren, einer verbesserten Version von Claude, die über ihr Webportal zugänglich ist.

Mit dem öffentlichen Zugang auf breiterer Ebene erhält Claude seinen Platz neben bedeutenden KI-Chatbots wie ChatGPT, Bing und Bard. Er ist ein zusätzlicher interaktiver digitaler Begleiter für die Nutzer und verspricht Interaktionen, die denen eines freundlichen, begeisterten Mitarbeiters oder eines fleißigen persönlichen Assistenten ähneln. Treten Sie ein in eine Welt, in der entspanntes Plaudern und die Erledigung technischer Aufgaben Hand in Hand gehen!

Anthropic schreibt Claude Eigenschaften wie Hilfsbereitschaft, Harmlosigkeit und Ehrlichkeit zu. Claude ist in der Lage, eine Vielzahl von Aufgaben auszuführen, die von der Codierung über die Übersetzung bis hin zur Erstellung von Zusammenfassungen reichen, und setzt damit neue Maßstäbe für Chatbots. Er mag einige gemeinsame Eigenschaften mit Googles Bard oder Microsofts Bing Chatbot haben. Dennoch steht er auf eigenen Füßen, denn er spricht in einem konversationellen Ton, der einen unverwechselbaren Charme hat und sogar einen Sinn für Humor beinhaltet. Die Antworten von Claude werden durch eine algorithmische "Verfassung" bestimmt, so dass ein menschliches Eingreifen nicht erforderlich ist.

Bemerkenswert ist, dass Claude eine Erfindung von Anthropic ist, einem Unternehmen, das von Google gegründet wurde. Claude wurde im März auf den Markt gebracht und war zunächst für Unternehmen auf Anfrage und als spezielle App auf Slack verfügbar. Mit Claude 2 werden die ursprünglichen Funktionen jedoch auf ein neues Niveau gehoben, was zu spürbaren Verbesserungen führt. Das Upgrade bietet längere, analytischere Antworten und steigert die Fähigkeiten in den Bereichen Mathematik, Codierung und logisches Denken.

Eine bemerkenswerte Verbesserung ist, dass das Kontextfenster von Claude auf etwa 75.000 Wörter erweitert wurde. Dank dieser Erweiterung können die Benutzer den Bot mit Inhalten von Dutzenden von Seiten oder sogar einem ganzen Roman füttern und ihm komplizierte Parsing-Aufgaben übertragen.

In einer Welt, in der low-code, no-code Plattformen wie AppMaster die Entwicklungspraktiken revolutionieren, ist Claude ein leuchtendes Beispiel für KI-gesteuerte Chats, die darauf abzielen, berufliche und private Aufgaben ansprechender und effizienter zu gestalten. Die fortschreitende digitale Transformation macht deutlich, wie wichtig eine freundliche und intelligente Kommunikation ist. Claude passt perfekt in diese Nische und bringt eine Welle von KI-gesteuerten Konversationen mit sich, die die Interaktion zwischen Mensch und Digitalisierung neu definieren werden.