Le nouveau Windows Terminal Preview 1.20 apporte des modifications visuelles conviviales

Microsoft vient de publier un nouvel aperçu de son Windows Terminal, déployant la version 1.20 aux développeurs et aux passionnés avides des dernières améliorations de leur expérience en ligne de commande. Coïncidant avec cette version, le canal stable a été élevé à la version 1.19, garantissant que tous les utilisateurs peuvent bénéficier des améliorations récentes.

Parmi les mises à jour de la nouvelle version préliminaire, il y a une considération importante pour les développeurs engagés dans des tâches longues : le Microsoft Store ne sera plus interrompu par la mise à jour du Windows Terminal pendant une utilisation active. Ce changement réfléchi évite les interruptions et évite que les processus en cours ne soient interrompus en raison de mises à jour.

En termes d'esthétique, la version 1.20 apporte une vague de nouveaux choix pour souligner le texte, améliorant ainsi la différenciation de la documentation. Les utilisateurs ont désormais la possibilité d'utiliser des soulignements dans différents styles et couleurs, notamment des motifs bouclés, pointillés, pointillés et même doublés, ajoutant ainsi une touche de personnalisation à l'interface de leur terminal.

La fonctionnalité de recherche dans le Windows Terminal a également connu des améliorations, les résultats de recherche étant désormais mis en évidence pour une meilleure visibilité et une meilleure efficacité dans la navigation textuelle.

Des mises à jour supplémentaires centrées sur l'utilisateur incluent l'activation par défaut du moteur de rendu AtlasEngine, ce qui signifie une évolution vers des performances optimisées et fluides. La distribution ZIP « Canary » dont on parle beaucoup est passée par défaut en mode portable, améliorant ainsi la flexibilité pour les utilisateurs en déplacement. De plus, les clauses de non-responsabilité sur les paramètres ont été améliorées en termes de lisibilité, simplifiant ainsi les tâches de configuration pour les utilisateurs.

