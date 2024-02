La nuova anteprima del terminale Windows 1.20 apporta modifiche visive intuitivi

Microsoft ha appena rilasciato una nuova anteprima per il suo Windows Terminal, distribuendo la versione 1.20 agli sviluppatori e agli appassionati desiderosi degli ultimi miglioramenti nella loro esperienza da riga di comando. In concomitanza con questo rilascio, il canale stabile è stato elevato alla versione 1.19, garantendo a tutti gli utenti di beneficiare dei recenti miglioramenti.

La chiave tra gli aggiornamenti della nuova anteprima è una considerazione per gli sviluppatori impegnati in attività lunghe: Microsoft Store non si interromperà più aggiornando il Windows Terminal durante l'uso attivo. Questo cambiamento ponderato previene le interruzioni, salvaguardando l'interruzione dei processi in corso a causa degli aggiornamenti.

In termini di estetica, la versione 1.20 porta un'ondata di nuove scelte per la sottolineatura del testo, migliorando la differenziazione della documentazione. Gli utenti ora hanno la flessibilità di utilizzare sottolineature in vari stili e colori, inclusi motivi ricci, tratteggiati, punteggiati e persino doppi, aggiungendo un tocco di personalizzazione alla propria interfaccia terminale.

Anche la funzionalità di ricerca all'interno del Windows Terminal ha visto miglioramenti, con i risultati della ricerca ora ben evidenziati per una migliore visibilità ed efficienza nella navigazione del testo.

Ulteriori aggiornamenti incentrati sull'utente includono l'attivazione predefinita del motore di rendering AtlasEngine, a significare uno spostamento verso prestazioni ottimizzate e fluide. La tanto chiacchierata distribuzione ZIP "Canary" è impostata automaticamente sulla modalità portatile, migliorando la flessibilità per gli utenti in movimento. Inoltre, le dichiarazioni di non responsabilità relative alle impostazioni hanno ricevuto una maggiore leggibilità, semplificando le attività di configurazione per gli utenti.

