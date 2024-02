Nieuwe Windows Terminal Preview 1.20 biedt gebruiksvriendelijke visuele aanpassingen

Microsoft heeft zojuist een nieuwe preview voor zijn Windows Terminal uitgebracht, waarmee versie 1.20 wordt uitgerold voor ontwikkelaars en enthousiastelingen die graag de nieuwste verbeteringen in hun opdrachtregelervaring willen. Gelijktijdig met deze release is het stabiele kanaal verhoogd naar versie 1.19, zodat alle gebruikers kunnen profiteren van recente verfijningen.

Een van de belangrijkste updates in de nieuwe preview is een overweging voor ontwikkelaars die zich bezighouden met langdurige taken: de Microsoft Store zal niet langer onderbreken door de Windows Terminal bij te werken tijdens actief gebruik. Deze doordachte verandering voorkomt verstoringen en zorgt ervoor dat lopende processen niet worden beëindigd als gevolg van updates.

Op esthetisch gebied brengt versie 1.20 een golf aan nieuwe keuzes voor het onderstrepen van tekst, waardoor de documentatiedifferentiatie wordt verbeterd. Gebruikers hebben nu de flexibiliteit om onderstrepingen in verschillende stijlen en kleuren te gebruiken, waaronder gekrulde, gestreepte, gestippelde en zelfs dubbele patronen, waardoor een vleugje personalisatie aan hun terminalinterface wordt toegevoegd.

De zoekfunctionaliteit binnen de Windows Terminal heeft ook verbeteringen ondergaan, waarbij zoekresultaten nu opvallend gemarkeerd zijn voor betere zichtbaarheid en efficiëntie bij tekstnavigatie.

Andere op de gebruiker gerichte updates zijn onder meer de standaardactivering van de AtlasEngine-renderingengine, wat een verschuiving naar geoptimaliseerde, soepele prestaties betekent. De veelbesproken "Canary" ZIP-distributie is standaard overgeschakeld naar de draagbare modus, waardoor de flexibiliteit voor gebruikers onderweg wordt vergroot. Bovendien hebben de disclaimers voor instellingen een verbeterde leesbaarheid gekregen, waardoor configuratietaken voor gebruikers zijn vereenvoudigd.

