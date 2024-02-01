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Yeni Windows Terminal Önizlemesi 1.20, Kullanıcı Dostu Görsel Düzenlemeler Getiriyor

Şub 01, 2024
Yeni Windows Terminal Önizlemesi 1.20, Kullanıcı Dostu Görsel Düzenlemeler Getiriyor

Microsoft, Windows Terminal için yeni bir önizleme yayınladı ve 1.20 sürümünü, komut satırı deneyimlerindeki en son iyileştirmeleri isteyen geliştiricilere ve meraklılara sundu. Bu sürümle aynı zamana denk gelen kararlı kanal, 1.19 sürümüne yükseltilerek tüm kullanıcıların en son iyileştirmelerden yararlanabilmesi sağlandı.

Yeni önizlemedeki güncellemeler arasında en önemli olanı, uzun görevlerle uğraşan geliştiricilerin dikkate almasıdır: Microsoft Store artık aktif kullanım sırasında Windows Terminal güncelleyerek kesintiye uğramayacak. Bu düşünceli değişiklik kesintileri önleyerek devam eden süreçlerin güncellemeler nedeniyle sonlandırılmasını önler.

Estetik açısından sürüm 1.20, metnin altını çizmek için yeni seçenekler dalgası getiriyor ve belgelerin farklılaşmasını artırıyor. Kullanıcılar artık kıvırcık, kesikli, noktalı ve hatta ikili desenler de dahil olmak üzere çeşitli stil ve renklerde alt çizgileri kullanma esnekliğine sahip olup, terminal arayüzlerine bir kişiselleştirme dokunuşu katıyor.

Windows Terminal arama işlevinde de iyileştirmeler görüldü; arama sonuçları artık metin navigasyonunda daha iyi görünürlük ve verimlilik için dikkat çekici bir şekilde vurgulanıyor.

Kullanıcı odaklı ek güncellemeler arasında AtlasEngine işleme motorunun varsayılan aktivasyonu da yer alıyor; bu da optimize edilmiş, sorunsuz performansa doğru bir geçiş anlamına geliyor. Hakkında çok konuşulan "Canary" ZIP dağıtımı, varsayılan olarak taşınabilir modu kullanarak hareket halindeki kullanıcılar için esnekliği artırdı. Ayrıca, ayarlarla ilgili sorumluluk reddi beyanlarının okunabilirliği artırılarak kullanıcılar için yapılandırma görevleri basitleştirildi.

Bu yükseltmeler, AppMaster platformu gibi araçların, bireylerin geleneksel kodlamaya girmeden uygulamalar oluşturmasına olanak sağladığı no-code ve otomasyon alanlarındaki gelişmelerle uyumludur. Windows Terminal güncellemesinde kullanıcı dostu arayüzlere ve kolaylaştırılmış süreçlere yapılan vurgu, AppMaster uygulama oluşturmayı demokratikleştirme misyonuyla örtüşmektedir.

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