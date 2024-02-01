新的 Windows 终端预览版 1.20 带来用户友好的视觉调整

Microsoft 刚刚发布了Windows Terminal的全新预览版，向渴望获得命令行体验最新增强功能的开发人员和爱好者推出了 1.20 版本。与此版本一致，稳定通道已提升至版本 1.19，确保所有用户都能从最新的改进中受益。

新预览版的更新中的关键是对从事冗长任务的开发人员的考虑： Microsoft Store将不再在活动使用期间因更新Windows Terminal而中断。这一深思熟虑的更改可以防止中断，保护正在进行的流程不会因更新而终止。

在美观方面，1.20版本带来了一波强调文本的新选择，增强了文档的差异化。用户现在可以灵活地使用各种样式和颜色的下划线，包括卷曲、虚线、点线甚至双重图案，为他们的终端界面增添个性化的感觉。

Windows Terminal中的搜索功能也得到了改进，搜索结果现在明显突出显示，以提高文本导航的可见性和效率。

其他以用户为中心的更新包括默认激活 AtlasEngine 渲染引擎，这标志着向优化、流畅性能的转变。备受关注的“Canary”ZIP 发行版默认为便携模式，增强了用户移动时的灵活性。此外，设置免责声明的可读性得到了提升，简化了用户的配置任务。

这些升级与no-code和自动化领域的发展相一致，在这些领域， AppMaster平台等工具使个人能够构建应用程序，而无需深入研究传统编码。 Windows Terminal更新中对用户友好界面和简化流程的强调与AppMaster实现应用程序创建民主化的使命相呼应。