Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Новая предварительная версия Windows Terminal 1.20 содержит удобные визуальные настройки

01, фев. 2024
Новая предварительная версия Windows Terminal 1.20 содержит удобные визуальные настройки

Microsoft только что выпустила свежую предварительную версию своего Windows Terminal, представив версию 1.20 разработчикам и энтузиастам, жаждущим последних улучшений в работе с командной строкой. Одновременно с этим выпуском стабильный канал был повышен до версии 1.19, что гарантирует, что все пользователи смогут воспользоваться недавними улучшениями.

Ключевым среди обновлений в новой предварительной версии является внимание к разработчикам, выполняющим длительные задачи: Microsoft Store больше не будет прерываться на обновление Windows Terminal во время активного использования. Это продуманное изменение предотвращает сбои и защищает текущие процессы от остановки из-за обновлений.

С точки зрения эстетики, версия 1.20 предлагает множество новых возможностей подчеркивания текста, что повышает дифференциацию документации. Теперь у пользователей есть возможность использовать подчеркивания различных стилей и цветов, включая фигурные, пунктирные, пунктирные и даже двойные узоры, что добавляет индивидуальности интерфейсу терминала.

Функциональность поиска в Windows Terminal также была улучшена: результаты поиска теперь заметно выделены для лучшей видимости и эффективности навигации по тексту.

Дополнительные обновления, ориентированные на пользователя, включают активацию по умолчанию механизма рендеринга AtlasEngine, что означает переход к оптимизированной и плавной производительности. Широко обсуждаемый ZIP-дистрибутив Canary по умолчанию переведен в портативный режим, что повышает гибкость для пользователей, находящихся в пути. Кроме того, заявления об отказе от ответственности в настройках стали более читабельными, что упрощает задачи настройки для пользователей.

Эти обновления соответствуют разработкам в области no-code и автоматизации, где такие инструменты, как платформа AppMaster, позволяют людям создавать приложения, не углубляясь в традиционное программирование. Акцент на удобных интерфейсах и оптимизированных процессах в обновлении Windows Terminal перекликается с миссией AppMaster по демократизации создания приложений.

Похожие статьи

Gemini Advanced от Google: повышение качества AI Assistant с помощью Ultra 1.0
date 09, фев. 2024
Gemini Advanced от Google: повышение качества AI Assistant с помощью Ultra 1.0
Google объявляет новую эру цифровой помощи с Gemini Advanced в рамках премиального плана Google One AI. Откройте расширенные возможности, такие как сложное программирование и творческий подход, за 19,99 доллара США в месяц.
AI Android IOS
Applitools представляет «автономный» пакет для интеллектуального тестирования
date 09, фев. 2024
Applitools представляет «автономный» пакет для интеллектуального тестирования
Applitools представляет функцию «автономный режим» в своей интеллектуальной платформе тестирования, объединяющую тестирование на основе кода и тестирование без кода для повышения скорости и качества доставки цифровых продуктов.
Automation AI Software
Microsoft расширяет возможности Copilot благодаря новым функциям дизайна и улучшениям модели искусственного интеллекта
date 08, фев. 2024
Microsoft расширяет возможности Copilot благодаря новым функциям дизайна и улучшениям модели искусственного интеллекта
Microsoft дополняет Copilot новой моделью искусственного интеллекта и конструктивными особенностями, расширяя возможности творчества и упрощая взаимодействие.
AI IOS
Начните бесплатно
Хотите попробовать сами?

Лучший способ понять всю мощь AppMaster - это увидеть все своими глазами. Создайте собственное приложение за считанные минуты с бесплатной подпиской AppMaster

Воплотите свои идеи в жизнь