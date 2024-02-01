Новая предварительная версия Windows Terminal 1.20 содержит удобные визуальные настройки

Microsoft только что выпустила свежую предварительную версию своего Windows Terminal, представив версию 1.20 разработчикам и энтузиастам, жаждущим последних улучшений в работе с командной строкой. Одновременно с этим выпуском стабильный канал был повышен до версии 1.19, что гарантирует, что все пользователи смогут воспользоваться недавними улучшениями.

Ключевым среди обновлений в новой предварительной версии является внимание к разработчикам, выполняющим длительные задачи: Microsoft Store больше не будет прерываться на обновление Windows Terminal во время активного использования. Это продуманное изменение предотвращает сбои и защищает текущие процессы от остановки из-за обновлений.

С точки зрения эстетики, версия 1.20 предлагает множество новых возможностей подчеркивания текста, что повышает дифференциацию документации. Теперь у пользователей есть возможность использовать подчеркивания различных стилей и цветов, включая фигурные, пунктирные, пунктирные и даже двойные узоры, что добавляет индивидуальности интерфейсу терминала.

Функциональность поиска в Windows Terminal также была улучшена: результаты поиска теперь заметно выделены для лучшей видимости и эффективности навигации по тексту.

Дополнительные обновления, ориентированные на пользователя, включают активацию по умолчанию механизма рендеринга AtlasEngine, что означает переход к оптимизированной и плавной производительности. Широко обсуждаемый ZIP-дистрибутив Canary по умолчанию переведен в портативный режим, что повышает гибкость для пользователей, находящихся в пути. Кроме того, заявления об отказе от ответственности в настройках стали более читабельными, что упрощает задачи настройки для пользователей.

Эти обновления соответствуют разработкам в области no-code и автоматизации, где такие инструменты, как платформа AppMaster, позволяют людям создавать приложения, не углубляясь в традиционное программирование. Акцент на удобных интерфейсах и оптимизированных процессах в обновлении Windows Terminal перекликается с миссией AppMaster по демократизации создания приложений.