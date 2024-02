O novo Windows Terminal Preview 1.20 traz ajustes visuais fáceis de usar

A Microsoft acaba de lançar uma nova prévia de seu Windows Terminal, lançando a versão 1.20 para desenvolvedores e entusiastas ansiosos pelas melhorias mais recentes em sua experiência de linha de comando. Coincidindo com este lançamento, o canal estável foi elevado para a versão 1.19, garantindo que todos os usuários possam se beneficiar dos refinamentos recentes.

A principal atualização da nova visualização é uma consideração para os desenvolvedores envolvidos em tarefas demoradas: a Microsoft Store não interromperá mais a atualização do Windows Terminal durante o uso ativo. Esta mudança cuidadosa evita interrupções, protegendo processos em andamento contra o encerramento devido a atualizações.

Em termos estéticos, a versão 1.20 traz uma onda de novas opções para sublinhar o texto, aumentando a diferenciação da documentação. Os usuários agora têm a flexibilidade de utilizar sublinhados em vários estilos e cores, incluindo padrões ondulados, tracejados, pontilhados e até mesmo duplos, adicionando um toque de personalização à interface do terminal.

A funcionalidade de pesquisa no Windows Terminal também sofreu melhorias, com os resultados da pesquisa agora claramente destacados para melhor visibilidade e eficiência na navegação de texto.

Atualizações adicionais centradas no usuário incluem a ativação padrão do mecanismo de renderização AtlasEngine, significando uma mudança em direção a um desempenho otimizado e suave. A tão comentada distribuição ZIP “Canary” adotou como padrão o modo portátil, aumentando a flexibilidade para usuários em trânsito. Além disso, as isenções de responsabilidade das configurações receberam um aumento na legibilidade, simplificando as tarefas de configuração para os usuários.

