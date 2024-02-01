يوفر Windows Terminal Preview 1.20 الجديد تعديلات مرئية سهلة الاستخدام

أصدرت Microsoft للتو معاينة جديدة لجهاز Windows Terminal الخاص بها، حيث طرحت الإصدار 1.20 للمطورين والمتحمسين المتحمسين للحصول على أحدث التحسينات في تجربة سطر الأوامر الخاصة بهم. وبالتزامن مع هذا الإصدار، تم رفع القناة الثابتة إلى الإصدار 1.19، مما يضمن استفادة جميع المستخدمين من التحسينات الأخيرة.

من بين التحديثات الرئيسية في المعاينة الجديدة مراعاة المطورين المنخرطين في مهام طويلة: لن يتوقف Microsoft Store بعد الآن عن طريق تحديث Windows Terminal أثناء الاستخدام النشط. يمنع هذا التغيير المدروس الاضطرابات، ويحمي العمليات الجارية من الإنهاء بسبب التحديثات.

من الناحية الجمالية، يقدم الإصدار 1.20 موجة من الخيارات الجديدة لوضع خط تحت النص، وتعزيز التمييز بين الوثائق. يتمتع المستخدمون الآن بالمرونة اللازمة لاستخدام التسطير في أنماط وألوان مختلفة، بما في ذلك الأنماط المتعرجة والمتقطعة والمنقطة وحتى المزدوجة، مما يضيف لمسة من التخصيص إلى الواجهة الطرفية الخاصة بهم.

كما شهدت وظيفة البحث داخل Windows Terminal تحسينات أيضًا، حيث تم الآن إبراز نتائج البحث بشكل واضح لتحسين الرؤية والكفاءة في التنقل عبر النص.

تتضمن التحديثات الإضافية التي تركز على المستخدم التنشيط الافتراضي لمحرك العرض AtlasEngine، مما يدل على التحول نحو الأداء السلس الأمثل. تم تعيين توزيع ZIP "Canary" الذي كثر الحديث عنه بشكل افتراضي إلى الوضع المحمول، مما يعزز المرونة للمستخدمين أثناء التنقل. علاوة على ذلك، حصلت إخلاء المسؤولية عن الإعدادات على تعزيز سهولة القراءة، مما أدى إلى تبسيط مهام التكوين للمستخدمين.

وتتوافق هذه الترقيات مع التطورات في مجالي التشغيل الآلي no-code ، حيث تتيح أدوات مثل منصة AppMaster للأفراد إنشاء تطبيقات دون الخوض في البرمجة التقليدية. إن التركيز على الواجهات سهلة الاستخدام والعمليات المبسطة في تحديث Windows Terminal ينسجم مع مهمة AppMaster المتمثلة في إضفاء الطابع الديمقراطي على إنشاء التطبيقات.