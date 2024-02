Die neue Windows Terminal Preview 1.20 bietet benutzerfreundliche visuelle Verbesserungen

Microsoft hat gerade eine neue Vorschau für sein Windows Terminal veröffentlicht und stellt Version 1.20 für Entwickler und Enthusiasten bereit, die auf der Suche nach den neuesten Verbesserungen ihrer Befehlszeilenerfahrung sind. Zeitgleich mit dieser Veröffentlichung wurde der stabile Kanal auf Version 1.19 erhöht, um sicherzustellen, dass alle Benutzer von den jüngsten Verbesserungen profitieren können.

Der Schlüssel zu den Updates in der neuen Vorschau ist eine Überlegung für Entwickler, die mit langwierigen Aufgaben beschäftigt sind: Der Microsoft Store wird während der aktiven Nutzung nicht mehr durch die Aktualisierung des Windows Terminal unterbrochen. Diese durchdachte Änderung verhindert Störungen und verhindert, dass laufende Prozesse aufgrund von Updates abgebrochen werden.

In ästhetischer Hinsicht bietet Version 1.20 eine Reihe neuer Möglichkeiten zum Unterstreichen von Text und verbessert die Differenzierung der Dokumentation. Benutzer haben jetzt die Flexibilität, Unterstreichungen in verschiedenen Stilen und Farben zu verwenden, einschließlich geschweifter, gestrichelter, gepunkteter und sogar doppelter Muster, und so ihrer Terminaloberfläche einen Hauch von Personalisierung zu verleihen.

Auch die Suchfunktion innerhalb des Windows Terminal wurde verbessert, wobei die Suchergebnisse jetzt deutlich hervorgehoben werden, um eine bessere Sichtbarkeit und Effizienz bei der Textnavigation zu gewährleisten.

Zu den weiteren benutzerzentrierten Updates gehört die standardmäßige Aktivierung der AtlasEngine-Rendering-Engine, was einen Wandel hin zu optimierter, reibungsloser Leistung bedeutet. Die viel diskutierte ZIP-Distribution „Canary“ ist standardmäßig auf den portablen Modus eingestellt, was die Flexibilität für Benutzer unterwegs erhöht. Darüber hinaus wurde die Lesbarkeit der Einstellungsausschlüsse verbessert, was die Konfigurationsaufgaben für Benutzer vereinfacht.

