Firma Microsoft właśnie udostępniła nową wersję zapoznawczą swojego Windows Terminal, udostępniając wersję 1.20 programistom i entuzjastom pragnącym najnowszych ulepszeń w obsłudze wiersza poleceń. Równolegle z tą wersją, stabilny kanał został uaktualniony do wersji 1.19, dzięki czemu wszyscy użytkownicy mogą korzystać z najnowszych udoskonaleń.

Najważniejszą z aktualizacji w nowej wersji zapoznawczej jest uwaga dla programistów zajmujących się długimi zadaniami: Microsoft Store nie będzie już zakłócał aktualizacji Windows Terminal podczas aktywnego użytkowania. Ta przemyślana zmiana zapobiega zakłóceniom, chroniąc trwające procesy przed zakończeniem z powodu aktualizacji.

Jeśli chodzi o estetykę, wersja 1.20 przynosi falę nowych możliwości podkreślania tekstu, zwiększając zróżnicowanie dokumentacji. Użytkownicy mają teraz możliwość wykorzystania podkreśleń w różnych stylach i kolorach, w tym wzorów kręconych, przerywanych, kropkowanych, a nawet podwójnych, dodając odrobinę personalizacji do interfejsu terminala.

Ulepszono także funkcję wyszukiwania w Windows Terminal, a wyniki wyszukiwania są teraz wyraźnie podświetlone, co zapewnia lepszą widoczność i efektywność nawigacji tekstowej.

Dodatkowe aktualizacje zorientowane na użytkownika obejmują domyślną aktywację silnika renderującego AtlasEngine, co oznacza przejście w stronę zoptymalizowanej i płynnej wydajności. Powszechnie mówiona dystrybucja ZIP „Canary” domyślnie pracuje w trybie przenośnym, co zwiększa elastyczność użytkowników w podróży. Co więcej, zastrzeżenia dotyczące ustawień zostały poprawione w zakresie czytelności, co upraszcza użytkownikom zadania konfiguracyjne.

Uaktualnienia te są zbieżne z rozwojem dziedzin no-code i automatyzacji, gdzie narzędzia takie jak platforma AppMaster umożliwiają użytkownikom tworzenie aplikacji bez zagłębiania się w tradycyjne kodowanie. Nacisk na przyjazne dla użytkownika interfejsy i usprawnione procesy w aktualizacji Windows Terminal współgra z misją AppMaster polegającą na demokratyzacji tworzenia aplikacji.