Dans le but d'améliorer l'expérience des utilisateurs, Meta a introduit une série d'améliorations pour ses casques Quest VR dans la dernière mise à jour v56. Les améliorations significatives comprennent une solution avancée de suivi des mains, des légendes en direct à l'échelle du système et la réintroduction de la fonction de diffusion en direct sur Facebook, qui avait été abandonnée il y a deux ans.

Meta's La mise à jour du suivi des mains, baptisée "Hand Tracking 2.2", se concentre principalement sur la "réactivité des mains" dans le but d'aligner l'expérience plus étroitement avec les contrôleurs. Pour présenter efficacement son potentiel, Meta a lancé une application de démonstration baptisée "Move Fast" dans le cadre de son App Lab. Parallèlement, Meta met en œuvre la fonctionnalité de saisie par balayage sur son clavier virtuel, offrant ainsi une alternative plus simple à la saisie que le jumelage et la manipulation de touches virtuelles en plein vol.

En ce qui concerne les sous-titres en direct, Meta a annoncé qu'ils pouvaient être utilisés dans Meta Quest TV (une application dédiée à la diffusion de contenu vidéo VR), Explore et le Meta Quest Store. L'objectif deOur ambition est de rationaliser la convivialité et d'ouvrir la voie à une expérience positive pour tous, tout en améliorant l'accessibilité pour les personnes malentendantes ou sourdes", a déclaré Meta dans un billet de blog. L'entreprise a également exprimé son intention d'"explorer la faisabilité" d'étendre cette fonctionnalité à "d'autres expériences" à l'avenir. Pour améliorer encore l'accessibilité, la mise à jour v56 inclura des options de boutons de contrôle personnalisables.

De plus, suite à une forte demande de la part des utilisateurs, Meta a rétabli la possibilité de faire du livestream directement depuis votre casque Quest vers Facebook. Conçue pour une expérience conviviale et sans effort, la fonction livestreaming vers Facebook garantit une sortie vidéo haute définition et un accès continu à un panneau de chat en direct, vous permettant de rester connecté avec vos pairs pendant votre stream", selon Meta. Cette fonction sera "progressivement introduite", selon l'entreprise.

Ces mises à jour importantes de Meta s'inscrivent dans le cadre de l'engagement continu du géant technologique à améliorer et à affiner l'expérience utilisateur sur ses plateformes.