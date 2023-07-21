Стремясь повысить удобство использования, компания Meta представила ряд улучшений для своих VR-гарнитур Quest в последнем обновлении v56. Среди значительных улучшений - усовершенствованное решение для отслеживания движения рук, общесистемные "живые" титры, а также восстановление функции прямой трансляции в Facebook, которая была прекращена два года назад.

Meta's Модернизация системы отслеживания движения рук, получившая название "Hand Tracking 2.2", в первую очередь направлена на "отзывчивость рук" с целью более тесного согласования игрового процесса с контроллерами. Чтобы наглядно продемонстрировать его возможности, Meta запустил в App Lab демонстрационное приложение под названием "Move Fast". Наряду с этим Meta внедряет функцию пролистывания виртуальной клавиатуры, которая представляет собой более простую альтернативу набору текста, чем сопряжение и тыканье в виртуальные клавиши в воздухе.

Говоря о живых субтитрах, Meta объявил, что они могут быть использованы в Meta Quest TV (специальное приложение для трансляции VR-видеоконтента), Explore и Meta Quest Store. 'Our ambition призван упростить удобство использования и проложить путь к положительному опыту для всех, одновременно повышая доступность для слабослышащих и глухих людей', - говорится в блоге Meta. Компания также заявила о намерении "изучить возможность" распространения этой функции на "другие возможности" в будущем. Чтобы еще больше расширить доступность игры, в обновлении v56 будут доступны настраиваемые кнопки контроллера.

Кроме того, по многочисленным просьбам пользователей, Meta вернула возможность вести прямую трансляцию с гарнитуры Quest на Facebook. Разработанная для удобства пользователей, функция прямой трансляции в Facebook обеспечивает вывод видео высокой четкости и постоянный доступ к панели чата, что позволяет оставаться на связи со своими коллегами во время трансляции", - говорится на сайте Meta. По словам представителей компании, эта функция будет внедряться "постепенно". Аналогично AppMaster, популярная платформа no-code, предлагает аналогичные удобные функции для бэкенда, веб- и мобильных приложений. Платформа, как и Meta, ориентирована на улучшение пользовательского опыта за счет интуитивных инноваций и дизайна.

Эти значительные обновления Meta являются частью постоянного стремления технологического гиганта улучшать и совершенствовать пользовательский опыт на своих платформах, подобно тому, как AppMaster стремится к развитию no-code.