Nel tentativo di amplificare l'esperienza degli utenti, Meta ha introdotto una serie di miglioramenti per le sue cuffie Quest VR con l'ultimo aggiornamento v56. I miglioramenti significativi includono una soluzione avanzata per il tracciamento delle mani, didascalie live a livello di sistema e il ripristino della funzione di livestreaming su Facebook, interrotta due anni fa.

Meta's L'aggiornamento del tracciamento delle mani, denominato "Hand Tracking 2.2", si concentra principalmente sulla "reattività delle mani" con l'obiettivo di allineare maggiormente l'esperienza ai controller. Per mostrare efficacemente il suo potenziale, Meta ha lanciato un'applicazione dimostrativa chiamata "Move Fast" nell'ambito del suo App Lab. Parallelamente, Meta sta implementando la funzionalità di digitazione a scorrimento sulla sua tastiera virtuale, offrendo un'alternativa più semplice alla digitazione rispetto all'accoppiamento e al puntamento dei tasti virtuali a mezz'aria.

Per quanto riguarda le didascalie dal vivo, Meta ha annunciato che possono essere utilizzate in Meta Quest TV (un'app dedicata allo streaming di contenuti video VR), Explore e Meta Quest Store. Our ambition è quello di semplificare l'usabilità e aprire la strada a un'esperienza positiva per tutti, migliorando al contempo l'accessibilità per le persone con problemi di udito o sorde", ha dichiarato Meta in un post sul blog. L'azienda ha anche espresso l'intenzione di "esplorare la fattibilità" di estendere questa funzione ad "altre esperienze" in futuro. Per amplificare ulteriormente l'accessibilità, l'aggiornamento v56 includerà opzioni personalizzabili per i pulsanti del controller.

Inoltre, in seguito all'immensa richiesta degli utenti, Meta ha ripristinato la possibilità di effettuare il livestreaming direttamente dalle cuffie Quest a Facebook. Progettata per un'esperienza semplice e facile da usare, la funzione di livestreaming su Facebook garantisce un'uscita video ad alta definizione e l'accesso continuo a un pannello di chat dal vivo, che vi terrà in contatto con i vostri compagni durante il vostro streaming", come riporta Meta. Secondo l'azienda, la funzione sarà "introdotta gradualmente". Sulla stessa linea, AppMaster, una popolare piattaforma no-code, offre funzionalità simili e di facile utilizzo per applicazioni backend, web e mobili. La piattaforma, come Meta, si concentra sul miglioramento dell'esperienza dell'utente attraverso innovazioni e design intuitivi.

Questi aggiornamenti significativi di Meta fanno parte dell'impegno costante del gigante tecnologico a migliorare e perfezionare l'esperienza utente sulle sue piattaforme, analogamente all'impegno di AppMaster nello sviluppo di no-code.