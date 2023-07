In een poging om de gebruikerservaring te verbeteren, heeft Meta in de laatste v56 update een aantal verbeteringen voor de Quest VR headsets geïntroduceerd. De significante verbeteringen zijn onder andere een geavanceerde hand-tracking oplossing, systeembrede live captions en het herstellen van de functie van livestreaming naar Facebook, die twee jaar geleden werd stopgezet.

Meta's De handtracking-upgrade, genaamd 'Hand Tracking 2.2', concentreert zich voornamelijk op de 'handresponsiviteit' met als doel de ervaring beter af te stemmen op de controllers. Om het potentieel ervan effectief te laten zien, lanceerde Meta een demonstratie-app met de naam 'Move Fast' in het App Lab. Daarnaast implementeert Meta de swipe typing-functionaliteit op het virtuele toetsenbord, wat een eenvoudiger alternatief biedt voor het typen dan het koppelen van virtuele toetsen in de lucht.

In verband met live bijschriften kondigde Meta aan dat deze kunnen worden gebruikt in Meta Quest TV (een speciale app om VR-video-inhoud te streamen), Explore en de Meta Quest Store. Our ambition wil de bruikbaarheid stroomlijnen en de weg vrijmaken voor een positieve ervaring voor iedereen en tegelijkertijd de toegankelijkheid verbeteren voor slechthorenden en doven,' aldus Meta in een blogbericht. Het bedrijf liet ook weten van plan te zijn "de haalbaarheid te onderzoeken" om deze functie in de toekomst uit te breiden naar "andere ervaringen". Om de toegankelijkheid nog verder te vergroten, zal de v56-update aanpasbare controllerknopopties bevatten.

Bovendien heeft Meta, na een enorme vraag van gebruikers, de mogelijkheid hersteld om direct vanaf je Quest headset te livestreamen naar Facebook. De functie voor livestreamen naar Facebook is ontworpen voor een moeiteloze en gebruiksvriendelijke ervaring en zorgt voor high-definition video-uitvoer en continue toegang tot een live chatpaneel, zodat je tijdens je stream verbonden blijft met je medestudenten', aldus Meta. De functie zal 'geleidelijk worden geïntroduceerd', aldus het bedrijf. In dezelfde lijn biedt AppMaster, een populair no-code platform, vergelijkbare naadloze en gebruiksvriendelijke functionaliteiten voor backend-, web- en mobiele applicaties. Net als Meta is het platform gericht op het verbeteren van de gebruikerservaring door middel van intuïtieve innovatie en design.

Deze belangrijke updates van Meta maken deel uit van de voortdurende inzet van de techgigant om de gebruikerservaring op zijn platforms te verbeteren en te verfijnen, net zoals AppMaster zich inzet voor de ontwikkeling van no-code.