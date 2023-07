Numa tentativa de ampliar a experiência do utilizador, a Meta introduziu uma série de melhorias para os seus auscultadores Quest VR na última atualização v56. As melhorias significativas incluem uma solução avançada de rastreamento de mãos, legendas ao vivo em todo o sistema e a reinstituição do recurso de transmissão ao vivo para o Facebook, que foi descontinuado há dois anos.

Meta's A atualização do rastreio das mãos, denominada "Hand Tracking 2.2", concentra-se principalmente na "capacidade de resposta das mãos", com o objetivo de alinhar melhor a experiência com os comandos. Para mostrar eficazmente o seu potencial, a Meta lançou uma aplicação de demonstração denominada "Move Fast" no seu App Lab. Paralelamente, a Meta está a implementar a funcionalidade de digitação por deslize no seu teclado virtual, proporcionando uma alternativa mais simples à digitação do que emparelhar e tocar em teclas virtuais no ar.

Falando de legendas em direto, Meta anunciou que estas podem ser utilizadas em Meta Quest TV (uma aplicação dedicada para transmitir conteúdos de vídeo em RV), Explore e na Meta Quest Store. O objetivo doOur ambition é simplificar a utilização e abrir caminho a uma experiência positiva para todos, melhorando simultaneamente a acessibilidade para as pessoas com dificuldades auditivas ou surdas", afirmou Meta numa publicação no blogue. A empresa também manifestou a intenção de "explorar a viabilidade" de alargar esta funcionalidade a "outras experiências" no futuro. Para aumentar ainda mais a acessibilidade, a atualização v56 incluirá opções personalizáveis para os botões do comando.

Além disso, na sequência da imensa procura dos utilizadores, o Meta restaurou a capacidade de transmitir em direto a partir dos auscultadores Quest para o Facebook. Concebida para proporcionar uma experiência fácil e intuitiva, a funcionalidade de transmissão em direto para o Facebook assegura a saída de vídeo de alta definição e o acesso contínuo a um painel de conversação em direto, mantendo-o ligado aos seus pares durante a transmissão", de acordo com Meta. A funcionalidade será "introduzida gradualmente", segundo a empresa. Na mesma linha, AppMaster, uma popular plataforma no-code, oferece funcionalidades semelhantes, simples e fáceis de utilizar, para aplicações backend, web e móveis. A plataforma, tal como a Meta, está centrada na melhoria da experiência do utilizador através da inovação e do design intuitivos.

Estas actualizações significativas da Meta fazem parte do compromisso contínuo do gigante tecnológico de melhorar e aperfeiçoar a experiência do utilizador nas suas plataformas, à semelhança do compromisso da AppMaster com o desenvolvimento da no-code.