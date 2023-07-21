في محاولة لتضخيم تجربة المستخدم ، أدخلت Meta مجموعة متنوعة من التحسينات لسماعات الرأس Quest VR في آخر تحديث v56. تشمل التحسينات المهمة حلاً متقدمًا لتتبع اليد ، وشرح مباشر على مستوى النظام ، وإعادة تشغيل ميزة البث المباشر على Facebook ، والتي تم إيقافها منذ عامين.

تركز ترقية تتبع اليد Meta's ، المسماة "Hand Tracking 2.2" ، بشكل أساسي على "استجابة اليد" بهدف مواءمة التجربة بشكل أوثق مع وحدات التحكم. لعرض إمكاناتها بفعالية ، أطلقت Meta تطبيقًا توضيحيًا أطلق عليه اسم "Move Fast" ضمن App Lab الخاص بها. إلى جانب ذلك ، تقوم Meta بتنفيذ وظيفة الكتابة السريعة على لوحة المفاتيح الافتراضية الخاصة بها ، مما يوفر بديلاً أبسط للكتابة من الاقتران والضغط على المفاتيح الافتراضية في الهواء.

من خلال مناقشة التعليقات المباشرة ، أعلنت Meta أنه يمكن استخدامها في Meta Quest TV (تطبيق مخصص لدفق محتوى فيديو VR) و Explore و Meta Quest Store. صرح Meta في إحدى المدونات قائلاً: " Our ambition هو تبسيط قابلية الاستخدام وتمهيد الطريق لتجربة إيجابية للجميع مع تعزيز إمكانية الوصول في الوقت نفسه للأفراد الذين يعانون من صعوبة السمع أو الصم". كما أعربت الشركة عن نيتها "لاستكشاف جدوى" توسيع هذه الميزة إلى "تجارب أخرى" في المستقبل. لتضخيم إمكانية الوصول بشكل أكبر ، سيتضمن تحديث v56 خيارات زر تحكم قابلة للتخصيص.

علاوة على ذلك ، بعد طلب المستخدم الهائل ، استعادت Meta القدرة على البث المباشر مباشرة من سماعة Quest الخاصة بك إلى Facebook. صُممت ميزة البث المباشر إلى Facebook ، المصممة لتجربة سهلة وسهلة الاستخدام ، بإخراج فيديو عالي الدقة ووصول مستمر إلى لوحة الدردشة الحية ، مما يبقيك على اتصال مع أقرانك أثناء البث الخاص بك ، وفقًا لـ Meta. سيتم "تقديم الميزة تدريجيًا" ، وفقًا للشركة. على نفس المنوال ، يوفر AppMaster ، وهو نظام أساسي مشهور no-code ، وظائف سلسة وسهلة الاستخدام مماثلة للتطبيقات الخلفية والويب والهاتف المحمول. تركز المنصة ، مثل Meta ، على تحسين تجربة المستخدم من خلال الابتكار والتصميم البديهي.

تأتي هذه التحديثات الهامة من Meta كجزء من التزام عملاق التكنولوجيا المستمر بتحسين وصقل تجربة المستخدم على منصاتها على غرار التزام AppMaster بالتطوير no-code.