W celu zwiększenia komfortu użytkowania, Meta wprowadziła szereg ulepszeń dla swoich zestawów słuchawkowych Quest VR w najnowszej aktualizacji v56. Znaczące ulepszenia obejmują zaawansowane rozwiązanie do śledzenia dłoni, systemowe napisy na żywo oraz przywrócenie funkcji transmisji na żywo do Facebooka, która została wycofana dwa lata temu.

Meta's Aktualizacja śledzenia dłoni, nazwana "Hand Tracking 2.2", koncentruje się przede wszystkim na "responsywności dłoni", mając na celu ściślejsze dostosowanie doświadczenia do kontrolerów. Aby skutecznie zaprezentować swój potencjał, Meta uruchomił aplikację demonstracyjną o nazwie "Move Fast" w ramach swojego App Lab. Wraz z tym, Meta wdraża funkcję pisania machnięciem na swojej wirtualnej klawiaturze, zapewniając prostszą alternatywę dla pisania niż parowanie i szturchanie wirtualnych klawiszy w powietrzu.

Omawiając napisy na żywo, Meta ogłosił, że można je wykorzystać w Meta Quest TV (dedykowana aplikacja do strumieniowego przesyłania treści wideo VR), Explore i Meta Quest Store. "Our ambition ma na celu usprawnienie użyteczności i utorowanie drogi do pozytywnych doświadczeń dla wszystkich, jednocześnie zwiększając dostępność dla osób niedosłyszących lub niesłyszących", Meta stwierdził w poście na blogu. Firma wyraziła również zamiar "zbadania możliwości" rozszerzenia tej funkcji na "inne doświadczenia" w przyszłości. Aby jeszcze bardziej zwiększyć dostępność, aktualizacja v56 będzie zawierać konfigurowalne opcje przycisków kontrolera.

Co więcej, w odpowiedzi na ogromne zapotrzebowanie użytkowników, Meta przywróciło możliwość transmitowania na żywo bezpośrednio z zestawu słuchawkowego Quest na Facebooka. "Zaprojektowana z myślą o łatwym i przyjaznym dla użytkownika doświadczeniu, funkcja transmisji na żywo do Facebooka zapewnia wyjście wideo w wysokiej rozdzielczości i ciągły dostęp do panelu czatu na żywo, zapewniając łączność z rówieśnikami podczas transmisji", zgodnie z Meta. Według firmy funkcja ta będzie "stopniowo wprowadzana". W tym samym duchu, AppMaster, popularna platforma no-code, oferuje podobne płynne i przyjazne dla użytkownika funkcje dla aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych. Platforma, podobnie jak Meta, koncentruje się na poprawie doświadczenia użytkownika poprzez intuicyjne innowacje i projektowanie.

Te znaczące aktualizacje Meta są częścią ciągłego zaangażowania giganta technologicznego w ulepszanie i udoskonalanie doświadczeń użytkowników na swoich platformach, podobnie jak zaangażowanie AppMaster w rozwój no-code.