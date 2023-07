In dem Bestreben, die Benutzererfahrung zu verbessern, hat Meta mit dem neuesten Update v56 eine Reihe von Verbesserungen für seine Quest VR-Headsets eingeführt. Zu den wesentlichen Verbesserungen gehören eine fortschrittliche Hand-Tracking-Lösung, systemweite Live-Beschriftungen und die Wiedereinführung des Livestreaming-Features auf Facebook, das vor zwei Jahren eingestellt worden war.

Meta's Das Handtracking-Upgrade mit dem Namen "Hand Tracking 2.2" konzentriert sich in erster Linie auf die "Reaktionsfähigkeit der Hände", um das Spielerlebnis besser auf die Controller abzustimmen. Um das Potenzial des Systems zu demonstrieren, hat Meta im Rahmen seines App-Labors eine Demo-App mit dem Namen "Move Fast" veröffentlicht. Parallel dazu implementiert Meta die Swipe-Typing-Funktionalität auf seiner virtuellen Tastatur, die eine einfachere Alternative zum Tippen darstellt als das Pairing und Stoßen auf virtuelle Tasten in der Luft.

Bei der Diskussion über Live-Untertitel kündigte Meta an, dass diese in Meta Quest TV (eine spezielle App zum Streamen von VR-Videoinhalten), Explore und dem Meta Quest Store genutzt werden können. Our ambition soll die Benutzerfreundlichkeit optimieren und den Weg für eine positive Erfahrung für alle ebnen, während gleichzeitig die Zugänglichkeit für schwerhörige oder gehörlose Personen verbessert wird", so Meta in einem Blogbeitrag. Das Unternehmen äußerte auch die Absicht, "die Machbarkeit" einer Ausweitung dieser Funktion auf "andere Erfahrungen" in der Zukunft zu untersuchen. Um die Zugänglichkeit weiter zu verbessern, wird das Update v56 anpassbare Controller-Tastenoptionen enthalten.

Darüber hinaus hat Meta auf vielfachen Wunsch der Nutzer die Möglichkeit wiederhergestellt, Livestreams direkt von Ihrem Quest-Headset auf Facebook zu übertragen. Die Livestreaming-Funktion zu Facebook wurde für ein müheloses und benutzerfreundliches Erlebnis entwickelt und gewährleistet eine hochauflösende Videoausgabe und ständigen Zugang zu einem Live-Chat-Panel, so dass du während deines Streams mit deinen Mitspielern in Verbindung bleibst", heißt es auf Meta. Die Funktion wird nach Angaben des Unternehmens "schrittweise eingeführt".

Diese bedeutenden Aktualisierungen von Meta sind Teil des kontinuierlichen Engagements des Tech-Giganten, das Benutzererlebnis auf seinen Plattformen zu verbessern und zu verfeinern.