为了提升用户体验，Meta 公司在最新的 v56 版本更新中为其 Quest VR 头显推出了一系列增强功能。这些重大改进包括先进的手部追踪解决方案、全系统直播字幕，以及恢复两年前停止的向 Facebook 进行直播的功能。

Meta's 手部跟踪升级被命名为 "手部跟踪 2.2"，主要集中在 "手部响应速度 "上，目的是使体验与控制器更加紧密地结合在一起。为了有效展示其潜力， 在其应用程序实验室中推出了一款名为 "Move Fast "的演示应用程序。与此同时， 还在其虚拟键盘上实现了轻扫打字功能，提供了一种比配对和在半空中戳虚拟按键更简单的打字替代方式。Meta Meta

在讨论实时字幕时，Meta 宣布，这些字幕可以在Meta Quest TV（一个用于流式传输 VR 视频内容的专用应用程序）、Explore 和Meta Quest Store 中使用。Our ambition 的目的是简化可用性，为每个人都能获得良好的体验铺平道路，同时提高重听或聋哑人的可访问性，"Meta 在一篇博文中说道。该公司还表示打算 "探索 "将来将这一功能扩展到 "其他体验 "的可行性。为了进一步提高无障碍程度，v56 更新将包括可定制的控制器按钮选项。

此外，应广大用户的要求，Meta 恢复了从 Quest 耳机直接向 Facebook 进行现场直播的功能。据Meta 所述，"向 Facebook 传输流媒体功能旨在提供轻松和用户友好的体验，可确保高清视频输出和持续访问实时聊天面板，让您在流媒体传输过程中与同伴保持联系。据该公司称，该功能将 "逐步推出"。同样，流行的no-code 平台AppMaster 也为后台、网络和移动应用程序提供了类似的无缝和用户友好功能。该平台与Meta 一样，致力于通过直观的创新和设计提升用户体验。

Meta 的这些重大更新是科技巨头持续致力于改善和完善其平台用户体验的一部分，与AppMaster 对no-code 开发的承诺类似。