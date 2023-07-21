Kullanıcı deneyimini artırma girişiminde Meta, en son v56 güncellemesinde Quest VR kulaklıkları için bir dizi geliştirme başlattı. Önemli iyileştirmeler arasında gelişmiş bir el izleme çözümü, sistem genelinde canlı altyazılar ve iki yıl önce kullanımdan kaldırılan Facebook'a canlı akış özelliğinin yeniden etkinleştirilmesi yer alıyor.

Meta's 'Hand Tracking 2.2' adlı el izleme yükseltmesi, deneyimi kontrolörlerle daha yakından uyumlu hale getirmek amacıyla öncelikle 'el duyarlılığına' odaklanır. Potansiyelini etkili bir şekilde sergilemek için Meta, Uygulama Laboratuvarı altında "Hızlı Hareket Et" adlı bir tanıtım uygulaması başlattı. Bunun yanı sıra Meta, sanal klavyesinde kaydırarak yazma işlevini uygulayarak, eşleştirmeye ve havada sanal tuşlara dürtmeye göre yazmaya daha basit bir alternatif sunuyor.

Canlı altyazılardan bahseden Meta, bunların Meta Quest TV (VR video içeriği akışı için özel bir uygulama), Explore ve Meta Quest Store'da kullanılabileceğini duyurdu. Meta bir blog gönderisinde, " Our ambition kullanılabilirliği modernize etmek ve herkes için olumlu bir deneyimin yolunu açarken, aynı zamanda işitme güçlüğü çeken veya Sağır kişiler için erişilebilirliği artırmaktır" dedi. Şirket ayrıca, bu özelliği gelecekte "diğer deneyimlere" genişletmenin "fizibilitesini keşfetme" niyetini de ifade etti. Erişilebilirliği daha da artırmak için v56 güncellemesi, özelleştirilebilir denetleyici düğmesi seçeneklerini içerecektir.

Ayrıca, yoğun kullanıcı talebini takiben Meta, doğrudan Quest kulaklığınızdan Facebook'a canlı akış yapma özelliğini geri getirdi. Meta göre "Zahmetsiz ve kullanıcı dostu bir deneyim için tasarlanan Facebook'a canlı yayın özelliği, yüksek tanımlı video çıkışı ve canlı sohbet paneline sürekli erişim sağlayarak yayınınız sırasında arkadaşlarınızla bağlantıda kalmanızı sağlar." Şirkete göre, özellik 'kademeli olarak tanıtılacak'. Aynı şekilde, popüler bir no-code platform AppMaster arka uç, web ve mobil uygulamalar için benzer kesintisiz ve kullanıcı dostu işlevler sunar. Meta gibi platform, sezgisel yenilik ve tasarım yoluyla kullanıcı deneyimini geliştirmeye odaklanmıştır.

Meta bu önemli güncellemeleri, teknoloji devinin, AppMaster no-code geliştirme taahhüdüne benzer şekilde, platformlarındaki kullanıcı deneyimini iyileştirmeye ve iyileştirmeye yönelik devam eden taahhüdünün bir parçası olarak geliyor.