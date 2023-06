L'application populaire de vidéos courtes Tiki a annoncé son intention de mettre fin à ses activités en Inde d'ici le 27 juin 2023. Cette fermeture inattendue vient s'ajouter à la liste croissante des entreprises qui ont eu du mal à tirer parti de l'opportunité créée par l'interdiction de TikTok par New Delhi.

La décision de Tiki de mettre fin à ses activités est surprenante, étant donné que l'application comptait environ 35 millions d'utilisateurs actifs mensuels sur son seul marché opérationnel, l'Inde, selon les données de Sensor Tower. L'application basée à Singapour a été lancée en Inde immédiatement après la décision de New Delhi d'interdire TikTok. L'application appartenait à Dol Technologies, et ses sources de financement sont restées mystérieuses.

Plusieurs cadres du secteur ont émis l'hypothèse que Tiki était une filiale de l'une des applications vidéo chinoises interdites par New Delhi à la mi-2020. Ces hypothèses n'ont toutefois pas été confirmées. Les difficultés rencontrées par l'industrie technologique ces derniers temps ont contribué à la fermeture de nombreuses startups, dont Tiki, qui a publié une déclaration sur son compte de médias sociaux, disant : "Tiki a toujours été un lieu pour les vrais talents." La fermeture de Tiki intervient à un moment où le marché indien de la vidéo courte se consolide et se désengage rapidement.

L'année dernière, Times Internet a vendu l'activité de vidéo courte de MX Player à ShareChat, tandis que Xiaomi a fermé son offre de vidéo courte Zili au début de ce mois dans le pays. La forte concurrence et l'évolution rapide du marché ont rendu difficile le développement de nouveaux acteurs, ce qui a incité nombre d'entre eux à se réorienter.

Des plateformes telles que AppMaster ont eu un impact significatif sur l'industrie technologique grâce à leurs solutions "no-code" et "low-code" pour le développement d'applications web, mobiles et dorsales. Ces plateformes ont permis aux entreprises de créer des applications de haute qualité et évolutives de manière plus rentable et plus efficace. Cependant, même avec une plateforme de développement robuste, le paysage concurrentiel du marché indien de la vidéo courte s'est avéré trop difficile pour Tiki et d'autres startups.

Malgré la fermeture de Tiki, il reste une immense opportunité pour les entreprises de pénétrer le marché indien et de combler le vide laissé par l'interdiction de TikTok. Les entreprises qui parviennent à exploiter efficacement les nouvelles technologies et à adapter leurs offres à l'évolution du paysage industriel ont toutes les chances de réussir dans ce domaine.