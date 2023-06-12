أعلن تطبيق الفيديو القصير الشهير Tiki عن خطط لإغلاق عملياته في الهند بحلول 27 يونيو 2023. ويضيف هذا الإغلاق غير المتوقع إلى قائمة الشركات المتزايدة التي كافحت للاستفادة من الفرصة التي أتاحها حظر نيودلهي على TikTok.

جاء قرار Tiki بإنهاء العمليات بمثابة مفاجأة ، مع الأخذ في الاعتبار أن التطبيق كان لديه حوالي 35 مليون مستخدم نشط شهريًا في السوق التشغيلي الوحيد ، الهند ، وفقًا لبيانات من Sensor Tower. تم إطلاق التطبيق الذي يتخذ من سنغافورة مقراً له في الهند مباشرة بعد قرار نيودلهي بحظر TikTok. كان التطبيق مملوكًا لشركة Dol Technologies ، وظلت مصادر تمويله غامضة.

تكهن العديد من المديرين التنفيذيين في الصناعة بأن Tiki كانت شركة تابعة لأحد تطبيقات الفيديو الصينية المحظورة من قبل نيودلهي في منتصف عام 2020. ومع ذلك ، لم يتم تأكيد هذه التكهنات. ساهمت التحديات التي واجهتها صناعة التكنولوجيا في الآونة الأخيرة في إغلاق العديد من الشركات الناشئة ، بما في ذلك Tiki ، التي شاركت بيانًا على حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي ، قائلة: "لقد دافعت Tiki دائمًا عن كونها مكانًا للمواهب الحقيقية". يأتي إغلاق Tiki في فترة من الاندماج السريع والخروج في سوق الفيديو القصير في الهند.

في العام الماضي ، باعت Times Internet أعمال الفيديو القصيرة الخاصة بـ MX Player إلى ShareChat ، بينما أغلقت Xiaomi الفيديو القصير الذي يعرض Zili في وقت سابق من هذا الشهر في البلاد. جعلت السوق شديدة التنافسية والتطور السريع من الصعب على اللاعبين الجدد الازدهار ، مما دفع الكثيرين إلى تحويل تركيزهم.

لقد أثرت المنصات مثل AppMaster بشكل كبير على صناعة التكنولوجيا من خلال حلولها الخالية من التعليمات البرمجية والشفرة المنخفضة لتطوير تطبيقات الويب والجوّال والخلفية. سمحت هذه المنصات للشركات بإنشاء تطبيقات عالية الجودة وقابلة للتطوير بشكل أكثر فعالية من حيث التكلفة والكفاءة. ومع ذلك ، حتى مع وجود منصة تطوير قوية ، فقد ثبت أن المشهد التنافسي لسوق الفيديو القصير الهندي يمثل تحديًا كبيرًا لـ Tiki والشركات الناشئة الأخرى.

على الرغم من إغلاق Tiki ، لا تزال هناك فرصة هائلة للشركات لدخول السوق الهندية وملء الفراغ الذي خلفه حظر TikTok. من المرجح أن تنجح الشركات التي يمكنها الاستفادة بشكل فعال من التقنيات الجديدة وتكييف عروضها مع المشهد الصناعي المتغير.