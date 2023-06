De populaire korte video-app Tiki heeft plannen aangekondigd om zijn activiteiten in India per 27 juni 2023 te staken. Deze onverwachte sluiting voegt zich bij de groeiende lijst van bedrijven die moeite hebben om te profiteren van de kansen die ontstaan door het verbod van New Delhi op TikTok.

De beslissing van Tiki om zijn activiteiten te beëindigen komt als een verrassing, aangezien de app volgens gegevens van Sensor Tower ongeveer 35 miljoen maandelijkse actieve gebruikers had in zijn enige operationele markt, India. De in Singapore gevestigde app lanceerde in India direct na de beslissing van New Delhi om TikTok te verbieden. De app was eigendom van Dol Technologies en de financieringsbronnen zijn een mysterie gebleven.

Verschillende leidinggevenden in de sector hebben gespeculeerd dat Tiki een dochteronderneming was van een van de Chinese video-apps die halverwege 2020 door New Delhi werd verboden. Deze speculaties zijn echter niet bevestigd. De uitdagingen waar de techindustrie de afgelopen tijd mee te maken heeft gehad, hebben bijgedragen aan de sluiting van meerdere startups, waaronder Tiki, dat een verklaring deelde op zijn social media-account met de woorden: "Tiki heeft altijd gestaan voor het zijn van een plek voor echte talenten." De sluiting van Tiki komt in een periode van snelle consolidatie en uittredingen in de Indiase korte videomarkt.

Vorig jaar verkocht Times Internet de korte videotak van MX Player aan ShareChat, terwijl Xiaomi eerder deze maand zijn korte video-aanbod Zili in het land opdoekte. De zeer competitieve en snel evoluerende markt heeft het voor nieuwe spelers moeilijk gemaakt om te gedijen, waardoor veel spelers hun focus hebben verlegd.

Platformen zoals AppMaster hebben de techindustrie aanzienlijk beïnvloed met hun no-code en low-code oplossingen voor de ontwikkeling van web-, mobiele en back-end applicaties. Dankzij deze platforms kunnen bedrijven kosteneffectiever en efficiënter hoogwaardige, schaalbare applicaties maken. Maar zelfs met een robuust ontwikkelplatform is het competitieve landschap van de Indiase markt voor korte video's te uitdagend gebleken voor Tiki en andere startups.

Ondanks de sluiting van Tiki blijft er een enorme kans voor bedrijven om de Indiase markt te betreden en de leegte op te vullen die is ontstaan door het verbod van TikTok. Bedrijven die effectief gebruik kunnen maken van nieuwe technologieën en hun aanbod kunnen aanpassen aan het veranderende industrielandschap zullen waarschijnlijk slagen in deze sector.