Популярное приложение для просмотра коротких видеороликов Tiki объявило о планах прекратить свою деятельность в Индии к 27 июня 2023 года. Это неожиданное закрытие пополнило растущий список компаний, которые пытаются воспользоваться возможностями, открывшимися в результате запрета Дели на TikTok.

Решение Tiki о прекращении деятельности стало неожиданностью, учитывая, что, по данным Sensor Tower, приложение имело около 35 миллионов ежемесячных активных пользователей на своем единственном операционном рынке - в Индии. Сингапурское приложение было запущено в Индии сразу после решения Нью-Дели о запрете TikTok. Приложение принадлежало компании Dol Technologies, а источники его финансирования оставались загадкой.

Некоторые руководители отрасли предполагали, что Tiki был дочерней компанией одного из китайских видеоприложений, запрещенных Нью-Дели в середине 2020 года. Однако эти предположения не подтвердились. Проблемы, с которыми столкнулась технологическая отрасль в последнее время, способствовали закрытию множества стартапов, включая Tiki, который поделился заявлением на своей странице в социальных сетях, сказав: "Tiki всегда был местом для настоящих талантов". Закрытие Tiki происходит в период быстрой консолидации и выхода из бизнеса на индийском рынке короткометражного видео.

В прошлом году Times Internet продала бизнес коротких видеороликов MX Player компании ShareChat, а Xiaomi в начале этого месяца закрыла в стране свое предложение коротких видеороликов Zili. Высококонкурентный и быстро развивающийся рынок затруднил процветание новых игроков, побудив многих сместить акценты.

Такие платформы, как AppMaster, оказали значительное влияние на технологическую отрасль благодаря своим решениям "без кода" и "с низким кодом" для разработки веб-, мобильных и внутренних приложений. Эти платформы позволили компаниям создавать высококачественные, масштабируемые приложения более экономично и эффективно. Однако даже при наличии надежной платформы разработки конкурентная среда индийского рынка короткометражного видео оказалась слишком сложной для Tiki и других стартапов.

Несмотря на закрытие Tiki, для компаний остается огромная возможность выйти на индийский рынок и заполнить пустоту, образовавшуюся после запрета TikTok. Компании, которые смогут эффективно использовать новые технологии и адаптировать свои предложения к меняющемуся ландшафту отрасли, скорее всего, добьются успеха в этой сфере.