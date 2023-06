Popularna aplikacja wideo Tiki ogłosiła plany zamknięcia swojej działalności w Indiach do 27 czerwca 2023 roku. To nieoczekiwane zamknięcie dodaje do rosnącej listy firm, które walczyły o wykorzystanie możliwości stworzonych przez zakaz TikTok w New Delhi.

Decyzja Tiki o zakończeniu działalności jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że aplikacja miała około 35 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie na swoim jedynym rynku operacyjnym, w Indiach, według danych Sensor Tower. Aplikacja z siedzibą w Singapurze została uruchomiona w Indiach natychmiast po decyzji New Delhi o zakazie TikTok. Aplikacja była własnością Dol Technologies, a jej źródła finansowania pozostawały tajemnicą.

Kilku przedstawicieli branży spekulowało, że Tiki był spółką zależną jednej z chińskich aplikacji wideo zakazanych przez New Delhi w połowie 2020 roku. Spekulacje te nie zostały jednak potwierdzone. Wyzwania stojące przed branżą technologiczną w ostatnim czasie przyczyniły się do zamknięcia wielu startupów, w tym Tiki, które udostępniło oświadczenie na swoim koncie w mediach społecznościowych, mówiąc: "Tiki zawsze było miejscem dla prawdziwych talentów". Zamknięcie Tiki następuje w okresie szybkiej konsolidacji i wyjść na indyjskim rynku krótkich filmów wideo.

W ubiegłym roku Times Internet sprzedał krótką działalność wideo MX Player firmie ShareChat, podczas gdy Xiaomi zamknęło swoją ofertę krótkich filmów Zili na początku tego miesiąca w tym kraju. Wysoce konkurencyjny i szybko ewoluujący rynek utrudnił nowym graczom rozwój, skłaniając wielu z nich do zmiany kierunku działalności.

Platformy takie jak AppMaster znacząco wpłynęły na branżę technologiczną dzięki rozwiązaniom typu no-code i low-code do tworzenia aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych. Platformy te umożliwiły firmom tworzenie wysokiej jakości, skalowalnych aplikacji w sposób bardziej opłacalny i wydajny. Jednak nawet z solidną platformą programistyczną, konkurencyjny krajobraz indyjskiego rynku krótkich filmów wideo okazał się zbyt dużym wyzwaniem dla Tiki i innych startupów.

Pomimo zamknięcia Tiki, nadal istnieje ogromna szansa dla firm, aby wejść na rynek indyjski i wypełnić pustkę pozostawioną przez zakaz TikTok. Firmy, które potrafią skutecznie wykorzystać nowe technologie i dostosować swoją ofertę do zmieniającego się krajobrazu branżowego, prawdopodobnie odniosą sukces w tej przestrzeni.