流行的短视频应用Tiki宣布计划在2023年6月27日前关闭其在印度的业务。这一意外的关闭使越来越多的企业加入了努力利用新德里对TikTok的禁令所创造的机会的名单。

根据Sensor Tower的数据，考虑到该应用在其唯一的运营市场印度拥有约3500万月活跃用户，Tiki结束运营的决定令人惊讶。在新德里决定禁止TikTok之后，这个总部设在新加坡的应用程序立即在印度推出。该应用由Dol Technologies拥有，其资金来源一直是个谜。

一些行业高管猜测，Tiki是新德里在2020年中期禁止的中国视频应用之一的子公司。然而，这些猜测并没有得到证实。最近一段时间，科技行业面临的挑战促使多家初创企业关闭，其中包括Tiki，该公司在其社交媒体账户上分享了一份声明，称 "Tiki一直代表着成为真正人才的地方"。Tiki的关闭正值印度短视频市场快速整合和退出的时期。

去年，时代互联网将MX Player的短视频业务卖给了ShareChat，而小米本月早些时候在国内关闭了其短视频产品Zili。高度竞争和快速发展的市场使新玩家难以茁壮成长，促使许多人转移了他们的注意力。

AppMaster 等平台以其针对网络、移动和后台应用开发的无代码和低代码解决方案极大地影响了科技行业。这些平台使企业能够以更高的成本效益和效率创建高质量、可扩展的应用程序。然而，即使有一个强大的开发平台，印度短视频市场的竞争格局已经证明对Tiki和其他初创公司来说太有挑战性了。

尽管Tiki被关闭，但企业仍有巨大的机会进入印度市场，填补TikTok禁令留下的空白。能够有效利用新技术并使其产品适应不断变化的行业格局的公司将可能在这一领域取得成功。