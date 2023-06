Die beliebte Kurzvideo-App Tiki hat angekündigt, ihren Betrieb in Indien bis zum 27. Juni 2023 einzustellen. Diese unerwartete Schließung reiht sich in die wachsende Liste von Unternehmen ein, die Schwierigkeiten hatten, die durch das Verbot von TikTok in Neu-Delhi entstandenen Chancen zu nutzen.

Die Entscheidung von TikTok, den Betrieb einzustellen, kommt überraschend, wenn man bedenkt, dass die App laut Daten von Sensor Tower in ihrem einzigen operativen Markt, Indien, rund 35 Millionen monatlich aktive Nutzer hatte. Die in Singapur ansässige App startete in Indien unmittelbar nach der Entscheidung Neu-Delhis, TikTok zu verbieten. Die App war im Besitz von Dol Technologies, und ihre Finanzierungsquellen blieben ein Geheimnis.

Mehrere Branchenexperten haben spekuliert, dass Tiki eine Tochtergesellschaft einer der chinesischen Video-Apps war, die Mitte 2020 von Neu-Delhi verboten wurden. Diese Spekulationen haben sich jedoch nicht bestätigt. Die Herausforderungen, mit denen die Tech-Branche in letzter Zeit konfrontiert war, haben zur Schließung mehrerer Start-ups beigetragen, darunter auch Tiki, das auf seinem Social-Media-Konto eine Erklärung abgab, in der es hieß: "Tiki stand immer dafür, ein Ort für echte Talente zu sein." Die Schließung von Tiki fällt in eine Zeit, in der sich der indische Kurzvideomarkt schnell konsolidiert und aus dem Markt austritt.

Letztes Jahr verkaufte Times Internet das Kurzvideo-Geschäft von MX Player an ShareChat, während Xiaomi Anfang des Monats sein Kurzvideo-Angebot Zili in Indien einstellte. Der hart umkämpfte und sich schnell entwickelnde Markt hat es neuen Anbietern schwer gemacht, sich zu behaupten, so dass viele ihren Schwerpunkt verlagert haben.

Plattformen wie AppMaster haben die Tech-Branche mit ihren No-Code- und Low-Code-Lösungen für die Entwicklung von Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen erheblich beeinflusst. Diese Plattformen haben es Unternehmen ermöglicht, hochwertige, skalierbare Anwendungen kostengünstiger und effizienter zu erstellen. Doch selbst mit einer robusten Entwicklungsplattform hat sich die Wettbewerbslandschaft des indischen Kurzvideomarktes für Tiki und andere Start-ups als zu schwierig erwiesen.

Trotz der Schließung von Tiki gibt es für Unternehmen nach wie vor eine große Chance, in den indischen Markt einzutreten und die durch das TikTok-Verbot entstandene Lücke zu füllen. Unternehmen, die neue Technologien effektiv nutzen und ihre Angebote an die sich verändernde Branchenlandschaft anpassen können, werden in diesem Bereich wahrscheinlich erfolgreich sein.