A popular aplicação de vídeos curtos Tiki anunciou planos para encerrar as suas operações na Índia até 27 de Junho de 2023. Este encerramento inesperado vem juntar-se à lista crescente de empresas que têm lutado para capitalizar a oportunidade criada pela proibição do TikTok por Nova Deli.

A decisão da Tiki de encerrar as operações é uma surpresa, considerando que a aplicação tinha cerca de 35 milhões de utilizadores activos mensais no seu único mercado operacional, a Índia, de acordo com dados da Sensor Tower. A aplicação com sede em Singapura foi lançada na Índia imediatamente após a decisão de Nova Deli de proibir o TikTok. A aplicação era propriedade da Dol Technologies, e as suas fontes de financiamento permaneceram um mistério.

Vários executivos do sector especularam que a Tiki era uma subsidiária de uma das aplicações de vídeo chinesas proibidas por Nova Deli em meados de 2020. No entanto, estas especulações não foram confirmadas. Os desafios enfrentados pela indústria tecnológica nos últimos tempos contribuíram para o encerramento de várias startups, incluindo a Tiki, que partilhou uma declaração na sua conta das redes sociais, dizendo: "A Tiki sempre representou um lugar para verdadeiros talentos". O encerramento da Tiki ocorre num período de rápida consolidação e saídas no mercado de vídeos curtos da Índia.

No ano passado, a Times Internet vendeu o negócio de vídeos curtos do MX Player para a ShareChat, enquanto a Xiaomi fechou sua oferta de vídeos curtos Zili no início deste mês no país. O mercado altamente competitivo e em rápida evolução dificultou a prosperidade dos novos operadores, levando muitos deles a mudar o seu foco.

Plataformas como a AppMaster tiveram um impacto significativo na indústria tecnológica com as suas soluções sem código e de baixo código para o desenvolvimento de aplicações Web, móveis e backend. Estas plataformas permitiram às empresas criar aplicações de alta qualidade e escaláveis de forma mais económica e eficiente. No entanto, mesmo com uma plataforma de desenvolvimento robusta, o panorama competitivo do mercado indiano de vídeos curtos revelou-se demasiado difícil para a Tiki e outras empresas em fase de arranque.

Apesar do encerramento da Tiki, continua a existir uma enorme oportunidade para as empresas entrarem no mercado indiano e preencherem o vazio deixado pela proibição da TikTok. As empresas que conseguirem tirar partido das novas tecnologias e adaptar as suas ofertas à evolução do sector terão provavelmente sucesso neste espaço.