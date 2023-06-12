Popüler kısa biçimli video uygulaması Tiki, 27 Haziran 2023'e kadar Hindistan'daki operasyonlarını durdurmayı planladığını duyurdu. Bu beklenmedik kapanış, Yeni Delhi'nin TikTok yasağının yarattığı fırsattan yararlanmakta zorlanan işletmelerin büyüyen listesine bir yenisini ekliyor.

Sensor Tower'dan alınan verilere göre, uygulamanın tek operasyonel pazarı olan Hindistan'da aylık yaklaşık 35 milyon aktif kullanıcısı olduğu düşünüldüğünde, Tiki'nin operasyonları sona erdirme kararı sürpriz oldu. Singapur merkezli uygulama, Yeni Delhi'nin TikTok'u yasaklama kararından hemen sonra Hindistan'da kullanıma sunuldu. Uygulamanın sahibi Dol Technologies'di ve finansman kaynakları bir sır olarak kaldı.

Birkaç sektör yöneticisi, Tiki'nin 2020'nin ortalarında Yeni Delhi tarafından yasaklanan Çin video uygulamalarından birinin yan kuruluşu olduğunu iddia etti. Ancak, bu spekülasyonlar doğrulanmadı. Teknoloji endüstrisinin son zamanlarda karşılaştığı zorluklar, sosyal medya hesabında "Tiki her zaman gerçek yetenekler için bir yer olmayı savunmuştur" şeklinde bir açıklama paylaşan Tiki de dahil olmak üzere birçok girişimin kapanmasına katkıda bulundu. Tiki'nin kapanması, hızlı bir konsolidasyon döneminde geldi ve Hindistan'ın kısa video pazarından çıktı.

Geçen yıl Times Internet, MX Player'ın kısa video işini ShareChat'e satarken, Xiaomi kısa video sunan Zili'yi bu ayın başlarında ülkede durdurdu. Son derece rekabetçi ve hızla gelişen pazar, yeni oyuncuların başarılı olmasını zorlaştırdı ve birçok kişinin odak noktasını değiştirmesine neden oldu.

AppMaster gibi platformlar, web, mobil ve arka uç uygulama geliştirmeye yönelik kodsuz ve düşük kodlu çözümleriyle teknoloji endüstrisini önemli ölçüde etkiledi. Bu platformlar, işletmelerin yüksek kaliteli, ölçeklenebilir uygulamaları daha uygun maliyetli ve verimli bir şekilde oluşturmasına olanak sağlamıştır. Bununla birlikte, sağlam bir geliştirme platformuyla bile, Hindistan kısa video pazarının rekabet ortamının Tiki ve diğer yeni girişimler için çok zorlayıcı olduğu kanıtlanmıştır.

Tiki'nin kapatılmasına rağmen, işletmelerin Hindistan pazarına girmesi ve TikTok yasağının bıraktığı boşluğu doldurması için muazzam bir fırsat var. Yeni teknolojilerden etkin bir şekilde yararlanabilen ve tekliflerini değişen endüstri ortamına uyarlayabilen şirketler, muhtemelen bu alanda başarılı olacaktır.