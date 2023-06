La popolare app di video in formato breve Tiki ha annunciato l'intenzione di chiudere le sue attività in India entro il 27 giugno 2023. Questa chiusura inaspettata si aggiunge alla lista crescente di aziende che hanno lottato per capitalizzare l'opportunità creata dal divieto di TikTok imposto da Nuova Delhi.

La decisione di Tiki di terminare le operazioni arriva a sorpresa, considerando che l'app aveva circa 35 milioni di utenti attivi mensili nel suo unico mercato operativo, l'India, secondo i dati di Sensor Tower. L'applicazione con sede a Singapore è stata lanciata in India subito dopo la decisione di Nuova Delhi di vietare TikTok. L'applicazione era di proprietà di Dol Technologies e le sue fonti di finanziamento sono rimaste un mistero.

Diversi dirigenti del settore hanno ipotizzato che Tiki fosse una filiale di una delle app video cinesi vietate da Nuova Delhi a metà del 2020. Tuttavia, queste ipotesi non sono state confermate. Le sfide affrontate dall'industria tecnologica negli ultimi tempi hanno contribuito alla chiusura di diverse startup, tra cui Tiki, che ha condiviso una dichiarazione sul suo account di social media, dicendo: "Tiki è sempre stato un luogo per veri talenti". La chiusura di Tiki arriva in un periodo di rapido consolidamento e di uscite dal mercato indiano dei video brevi.

L'anno scorso Times Internet ha venduto il settore dei video brevi di MX Player a ShareChat, mentre Xiaomi ha chiuso la sua offerta di video brevi Zili all'inizio di questo mese nel Paese. Il mercato altamente competitivo e in rapida evoluzione ha reso difficile la crescita di nuovi operatori, spingendo molti di loro a spostare l'attenzione.

Nonostante la chiusura di Tiki, rimane un'immensa opportunità per le aziende di entrare nel mercato indiano e riempire il vuoto lasciato dal divieto di TikTok. Le aziende in grado di sfruttare efficacemente le nuove tecnologie e di adattare le proprie offerte al mutevole panorama del settore avranno probabilmente successo in questo spazio.