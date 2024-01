Début au CES 2024 : Timekettle X1 Interpreter Hub, une solution multilingue pour divers secteurs

Auparavant reconnu pour ses écouteurs et ordinateurs de poche pratiques orientés traduction, Timekettle a fait un bond en avant significatif avec son produit récent, le Timekettle X1 Interpreter Hub. L'appareil, présenté au CES 2024, démontre un nouveau niveau de capacité de traduction car il peut gérer plusieurs langues simultanément, s'adressant à plusieurs utilisateurs in situ.

Le Timekettle X1, un système de traduction multi-appareils innovant, est capable de fournir des traductions en ligne et hors ligne dans plusieurs langues. L'appareil lui-même est un ensemble compact abritant deux écouteurs dans son étui de traduction. Remarquablement, chaque écouteur peut faciliter la traduction pour deux personnes, et le hub est conçu pour accueillir un quintette de tels appareils. Par conséquent, le système Timekettle X1 peut prendre en charge jusqu'à 20 utilisateurs à la fois, proposant des traductions dans jusqu'à cinq langues différentes.

L'entreprise ne limite pas l'application du nouvel appareil à un usage général ; au lieu de cela, il a souligné son utilité variée dans les secteurs des affaires et de l’éducation lors du lancement. En réservant un ensemble de fonctionnalités adaptées à des situations spécifiques, Timekettle présente son X1 comme un appareil fiable. Par exemple, le Timekettle X1 propose un mode de conversation face à face, une fonctionnalité qui permet à deux utilisateurs de mener une conversation ininterrompue dans leur langue maternelle respective, grâce à la traduction instantanée de l'appareil.

De plus, les utilisateurs potentiels soucieux de partager leurs écouteurs peuvent bénéficier du mode Speak. Faisant office de traducteur portable, ce mode permet une utilisation en solo, libérant ainsi les utilisateurs de la nécessité de partager un écouteur. L'appareil contient également une option de traduction à distance, dans laquelle les utilisateurs virtuels peuvent se connecter au numéro de téléphone affilié à l'appareil pour accéder à ses fonctionnalités de traduction. Ce qui distingue le Timekettle X1, c'est sa capacité d'enregistrement, permettant aux utilisateurs de stocker des conversations et des traductions sur l'appareil pour référence future. La société a également révélé son intention d'intégrer des fonctionnalités telles que la traduction audio en direct de vidéos et le clonage vocal IA.

Pour les conversations de groupe, le Timekettle X1 propose deux modes uniques. Le premier est le mode Parole, une fonctionnalité à venir au premier trimestre, permettant à l'administrateur de parler exclusivement dans les conversations de groupe. Le deuxième mode, Discussion, est conçu pour les réunions interactives où chaque participant partage le droit de parole. La conception conviviale abrite également une fonctionnalité permettant de lancer la traduction de conversations en touchant simplement deux appareils Timekettle X1 ensemble.

Côté performances, la Timekettle X1 se démarque par une endurance pouvant durer jusqu'à 9 heures continues avec une autonomie en veille de sept jours. La société assure une charge complète dans les deux heures à partir du niveau zéro de la batterie. Le nouvel appareil de Timekettle offre une précision de traduction allant jusqu'à 95 %. Actuellement, le Timekettle X1 est disponible en ligne au prix de 699 $.

Sur le marché en pleine croissance des appareils de traduction, le Timekettle X1 se positionne comme une référence par ses fonctionnalités variées et son adaptabilité. Ses capacités multi-appareils et multilingues pourraient s’avérer bénéfiques pour les entreprises et les établissements d’enseignement, qui organisent souvent des réunions multiculturelles et multilingues. Dans de tels cas, des solutions telles que la plateforme no-code d' AppMaster peuvent compléter l'innovation de Timekettle, offrant une configuration numérique complète pour répondre aux exigences commerciales diversifiées.