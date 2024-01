CES 2024-Debüt: Timekettle X1 Interpreter Hub, eine mehrsprachige Lösung für verschiedene Branchen

Timekettle, das zuvor für seine praktischen, auf Übersetzung ausgerichteten Ohrhörer und Handhelds bekannt war, hat mit seinem jüngsten Produkt, dem Timekettle X1 Interpreter Hub einen bedeutenden Sprung nach vorne gemacht. Das auf der CES 2024 vorgestellte Gerät demonstriert ein neues Maß an Übersetzungsfähigkeiten, da es mehrere Sprachen gleichzeitig verarbeiten und so mehrere Benutzer vor Ort bedienen kann.

Der Timekettle X1, ein innovatives Übersetzungssystem für mehrere Geräte, ist in der Lage, Online- und Offline-Übersetzungen in mehreren Sprachen bereitzustellen. Das Gerät selbst ist eine kompakte Baugruppe, die in ihrem Übersetzungsgehäuse zwei Ohrhörer beherbergt. Bemerkenswert ist, dass jeder Ohrhörer die Übersetzung für zwei Personen erleichtern kann und der Hub für die Aufnahme eines Fünfers solcher Geräte ausgelegt ist. Folglich kann das Timekettle X1 System bis zu 20 Benutzer gleichzeitig unterstützen und Übersetzungen in bis zu fünf verschiedene Sprachen anbieten.

Das Unternehmen beschränkt den Einsatz des neuen Geräts nicht auf den allgemeinen Gebrauch; Stattdessen betonte es bei der Einführung seinen vielfältigen Nutzen im Geschäfts- und Bildungssektor. Mit einem Funktionsumfang, der auf bestimmte Situationen zugeschnitten ist, präsentiert Timekettle sein X1 als zuverlässiges Gerät. Beispielsweise bietet der Timekettle X1

Darüber hinaus können potenzielle Benutzer, die Bedenken hinsichtlich der gemeinsamen Nutzung von Ohrhörern haben, vom Sprechmodus profitieren. Dieser Modus dient als tragbarer Übersetzer und ermöglicht die Solo-Nutzung, sodass Benutzer keinen Ohrhörer mit anderen teilen müssen. Das Gerät verfügt außerdem über eine Option zur Fernübersetzung, bei der virtuelle Benutzer eine Verbindung zur zugehörigen Telefonnummer des Geräts herstellen können, um auf dessen Übersetzungsfunktionen zuzugreifen. Was den Timekettle X1 auszeichnet, ist seine Aufnahmefähigkeit, die es Benutzern ermöglicht, Gespräche und Übersetzungen zur späteren Bezugnahme auf dem Gerät zu speichern. Das Unternehmen gab außerdem Pläne bekannt, Funktionen wie Live-Audioübersetzung von Videos und KI-Stimmenklonen zu integrieren.

Für Gruppengespräche bietet der Timekettle X1 zwei einzigartige Modi. Erstens gibt es den Sprachmodus, eine kommende Funktion im ersten Quartal, die dem Administrator exklusive Sprechrechte in Gruppengesprächen einräumt. Der zweite Modus, Diskussion, ist für interaktive Meetings konzipiert, bei denen sich jeder Teilnehmer das Rederecht teilt. Das benutzerfreundliche Design verfügt außerdem über eine Funktion zum Starten der Konversationsübersetzung durch bloßes Berühren zweier Timekettle X1 -Geräte.

In puncto Leistung zeichnet sich der Timekettle X1 durch eine Ausdauer aus, die bis zu 9 Stunden am Stück bei einer Standby-Zeit von sieben Tagen durchhält. Das Unternehmen gewährleistet eine vollständige Aufladung innerhalb von zwei Stunden ab Null-Akkustand. Das neue Gerät von Timekettle verfügt über eine Übersetzungsgenauigkeit von bis zu 95 %. Derzeit ist der Timekettle X1 online erhältlich und kostet 699 US-Dollar.

Im wachsenden Markt der Übersetzungsgeräte positioniert sich der Timekettle X1 mit seinen vielfältigen Funktionen und seiner Anpassungsfähigkeit als Maßstab. Seine Mehrgeräte- und Mehrsprachenfähigkeiten könnten sich als vorteilhaft für Unternehmen und Bildungseinrichtungen erweisen, die häufig multikulturelle und mehrsprachige Meetings veranstalten. In solchen Fällen können Lösungen wie no-code Plattform von AppMaster die Innovation von Timekettle ergänzen und ein umfassendes digitales Setup bieten, um vielfältige Geschäftsanforderungen zu bewältigen.