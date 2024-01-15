CES 2024首秀：Timekettle X1口译中心，面向各行业的多语言解决方案

Timekettle 此前因其方便的翻译耳塞和手持设备而受到认可，如今凭借其最新产品Timekettle X1 Interpreter Hub取得了重大飞跃。该设备在 CES 2024 上推出，展示了新水平的翻译能力，因为它可以同时处理多种语言，满足现场多个用户的需求。

Timekettle X1是一款创新的多设备翻译系统，能够提供多种语言的在线和离线翻译。该设备本身是一个紧凑的组件，其翻译盒内装有两个耳塞。值得注意的是，每个耳塞可以方便两个人进行翻译，而集线器的设计可以容纳五个这样的设备。因此， Timekettle X1系统可以同时支持多达 20 个用户，提供多达五种不同语言的翻译。

公司不将新设备的应用限制为一般用途；相反，它在发布过程中强调了其在商业和教育领域的多种用途。 Timekettle专门针对特定情况定制了一套功能，将其 X1 定位为一款可靠的设备。例如， Timekettle X1提供面对面对话模式，该功能允许两个用户用各自的母语进行不间断的对话，这得益于设备的即时翻译。

此外，担心共用耳塞的潜在用户可以从说话模式中受益。作为便携式翻译器，该模式可以单独使用，使用户无需共享耳塞。该设备还包含一个远程翻译选项，虚拟用户可以连接到该设备的附属电话号码以访问其翻译功能。 Timekettle X1的独特之处在于其录音功能，允许用户将对话和翻译存储在设备上以供将来参考。该公司还透露了整合视频实时音频翻译和人工智能语音克隆等功能的计划。

对于群组对话， Timekettle X1提供两种独特的模式。首先是语音模式，这是第一季度即将推出的功能，使管理员能够在群组对话中拥有独占发言权。第二种模式是讨论，专为交互式会议而设计，其中每个参与者都共享发言权。用户友好的设计还具有只需将两个Timekettle X1设备触摸在一起即可启动对话翻译的功能。

性能方面， Timekettle X1续航能力出色，可连续续航 9 小时，待机时间长达 7 天。该公司确保在两小时内从零电量完全充电。 Timekettle 的新设备的翻译准确率高达 95%。目前， Timekettle X1已在网上发售，售价 699 美元。

在不断增长的翻译设备市场中， Timekettle X1以其多样化的功能和适应性将自己定位为标杆。其多设备和多语言功能可能对经常举办多文化和多语言会议的企业和教育机构有利。在这种情况下， AppMaster的no-code平台等解决方案可能会补充Timekettle的创新，提供全面的数字设置来处理多样化的业务需求。