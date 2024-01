Debiut na targach CES 2024: centrum tłumaczeń Timekettle X1, wielojęzyczne rozwiązanie dla różnych sektorów

Znana wcześniej ze swoich wygodnych słuchawek dousznych i urządzeń kieszonkowych zorientowanych na tłumaczenie, firma Timekettle zrobiła znaczący krok naprzód dzięki swojemu najnowszemu produktowi, Timekettle X1 Interpreter Hub. Urządzenie, zaprezentowane na targach CES 2024, demonstruje nowy poziom możliwości tłumaczeniowych, ponieważ może obsługiwać kilka języków jednocześnie, obsługując wielu użytkowników na miejscu.

Timekettle X1, innowacyjny system tłumaczeń obsługujący wiele urządzeń, jest w stanie zapewnić tłumaczenia online i offline w wielu językach. Samo urządzenie to kompaktowy zespół mieszczący dwie słuchawki douszne w etui tłumaczącym. Co ciekawe, każda wkładka douszna może ułatwić tłumaczenie dwóm osobom, a koncentrator został zaprojektowany tak, aby pomieścić kwintet takich urządzeń. W rezultacie system Timekettle X1 może obsłużyć jednocześnie aż 20 użytkowników, oferując tłumaczenia w aż pięciu różnych językach.

Firma nie ogranicza zastosowania nowego urządzenia do użytku ogólnego; zamiast tego podczas premiery podkreśliła jego zróżnicowaną użyteczność w sektorach biznesu i edukacji. Wyznaczając zestaw funkcji dostosowany do konkretnych sytuacji, Timekettle przedstawia swój X1 jako urządzenie niezawodne. Na przykład Timekettle X1 oferuje tryb rozmowy twarzą w twarz, funkcję, która umożliwia dwóm użytkownikom prowadzenie nieprzerwanej rozmowy w ich językach ojczystych, dzięki natychmiastowemu tłumaczeniu urządzenia.

Co więcej, potencjalni użytkownicy martwiący się dzieleniem się słuchawkami mogą skorzystać z trybu mówienia. Ten tryb, pełniący funkcję przenośnego tłumacza, umożliwia korzystanie z niego w pojedynkę, uwalniając użytkowników od konieczności dzielenia się słuchawką. Urządzenie zawiera również opcję zdalnego tłumaczenia, w ramach której wirtualni użytkownicy mogą połączyć się z powiązanym z urządzeniem numerem telefonu, aby uzyskać dostęp do funkcji tłumaczenia. Tym, co wyróżnia Timekettle X1, jest możliwość nagrywania, dzięki której użytkownicy mogą przechowywać rozmowy i tłumaczenia na urządzeniu do wykorzystania w przyszłości. Firma ujawniła również plany integracji takich funkcji, jak tłumaczenie audio filmów na żywo i klonowanie głosu AI.

Do rozmów grupowych Timekettle X1 oferuje dwa unikalne tryby. Pierwszym z nich jest tryb mowy, funkcja, która pojawi się w pierwszym kwartale, zapewniająca administratorowi wyłączne prawa do wypowiadania się w rozmowach grupowych. Drugi tryb, Dyskusja, przeznaczony jest do spotkań interaktywnych, w których każdy uczestnik ma wspólne prawa do wypowiadania się. Przyjazny dla użytkownika projekt zawiera także funkcję umożliwiającą rozpoczęcie tłumaczenia konwersacji poprzez zwykłe zetknięcie ze sobą dwóch urządzeń Timekettle X1.

Pod względem wydajności Timekettle X1 wyróżnia się wytrzymałością, która może wytrzymać do 9 ciągłych godzin przy czasie czuwania wynoszącym siedem dni. Firma zapewnia pełne naładowanie w ciągu dwóch godzin od zerowego poziomu naładowania akumulatora. Nowe urządzenie Timekettle może poszczycić się dokładnością tłumaczenia sięgającą 95%. Obecnie Timekettle X1 jest dostępny online i kosztuje 699 dolarów.

Na rosnącym rynku urządzeń do tłumaczeń Timekettle X1 stanowi punkt odniesienia dzięki swoim różnorodnym funkcjom i możliwościom adaptacji. Jego możliwości obsługi wielu urządzeń i wielu języków mogą okazać się korzystne dla przedsiębiorstw i instytucji edukacyjnych, które często organizują wielokulturowe i wielojęzyczne spotkania. W takich przypadkach rozwiązania takie jak platforma AppMaster no-code mogą uzupełniać innowację Timekettle, oferując kompleksową konfigurację cyfrową do obsługi zróżnicowanych wymagań biznesowych.