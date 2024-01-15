CES 2024'te İlk Gösterim: Timekettle X1 Tercüman Merkezi, Çeşitli Sektörler İçin Çok Dilli Bir Çözüm

Daha önce kullanışlı çeviri odaklı kulaklıkları ve el bilgisayarlarıyla tanınan Timekettle, son ürünü Timekettle X1 Interpreter Hub ile önemli bir ilerleme kaydetti. CES 2024'te tanıtılan cihaz, aynı anda birden fazla dili işleyebildiği ve birden fazla kullanıcıya yerinde hizmet sunabildiği için yeni bir çeviri yeteneği düzeyi sergiliyor.

Yenilikçi, çok cihazlı bir çeviri sistemi olan Timekettle X1, birden çok dilde çevrimiçi ve çevrimdışı çeviri sağlama kapasitesine sahiptir. Cihazın kendisi, çeviri kutusu içinde iki kulaklığı barındıran kompakt bir düzenektir. Dikkat çekici bir şekilde, her bir kulaklık iki kişi için çeviriyi kolaylaştırabilir ve hub bu tür cihazların beşlisini barındıracak şekilde tasarlanmıştır. Sonuç olarak, Timekettle X1 sistemi aynı anda 20'ye kadar kullanıcıyı destekleyebilir ve beş farklı dile kadar çeviri sunabilir.

Şirket, yeni cihazın uygulamasını genel kullanımla sınırlandırmıyor; bunun yerine lansman sırasında iş ve eğitim sektörlerindeki çeşitli faydalarını vurguladı. Belirli durumlara göre uyarlanmış bir özellik seti sunan Timekettle, X1'i güvenilir bir cihaz olarak tanıtıyor. Örneğin Timekettle X1, cihazın anlık çevirisi sayesinde iki kullanıcının kendi ana dillerinde kesintisiz konuşma yapmasına olanak tanıyan bir özellik olan Yüz Yüze Konuşma Modu sunuyor.

Ayrıca, kulaklıkları paylaşma konusunda endişe duyan potansiyel kullanıcılar Konuşma Modundan yararlanabilir. Taşınabilir bir tercüman görevi gören bu mod, tek başına kullanıma imkan vererek kullanıcıları kulaklık paylaşma zorunluluğundan kurtarıyor. Cihaz aynı zamanda sanal kullanıcıların cihazın bağlı telefon numarasına bağlanarak çeviri özelliklerine erişebildiği bir uzaktan çeviri seçeneği de içeriyor. Timekettle X1 diğerlerinden ayıran şey, kullanıcıların gelecekte başvurmak üzere konuşmaları ve çevirileri cihazda saklamasına olanak tanıyan kayıt yeteneğidir. Şirket ayrıca videoların canlı ses çevirisi ve AI ses klonlaması gibi özellikleri entegre etme planlarını da açıkladı.

Grup sohbetleri için Timekettle X1 iki benzersiz mod sunar. Bunlardan ilki, 1. çeyrekte sunulacak bir özellik olan ve grup görüşmelerinde yöneticiye özel konuşma hakları sağlayan Konuşma modudur. İkinci mod olan Tartışma, her katılımcının konuşma haklarını paylaştığı etkileşimli toplantılar için tasarlanmıştır. Kullanıcı dostu tasarım aynı zamanda yalnızca iki Timekettle X1 cihazını birbirine dokundurarak konuşma çevirisini başlatma özelliğini de barındırıyor.

Performans açısından Timekettle X1, yedi günlük bekleme süresiyle kesintisiz 9 saate kadar dayanabilen dayanıklılığıyla öne çıkıyor. Şirket, sıfır pil seviyesinden iki saat içinde tam şarjı garanti ediyor. Timekettle'ın yeni cihazı %95'e varan çeviri doğruluğuna sahip. Şu anda Timekettle X1 çevrimiçi olarak mevcuttur ve fiyatı 699 $'dır.

Büyüyen çeviri cihazları pazarında Timekettle X1, çeşitli özellikleri ve uyarlanabilirliğiyle kendisini bir referans noktası olarak konumlandırıyor. Çoklu cihaz ve çoklu dil yetenekleri, genellikle çok kültürlü ve çok dilli toplantılara ev sahipliği yapan işletmeler ve eğitim kurumları için yararlı olabilir. Bu gibi durumlarda, AppMaster no-code platformu gibi çözümler Timekettle yenilikçiliğini tamamlayabilir ve farklı iş gereksinimlerini karşılamak için kapsamlı bir dijital kurulum sunabilir.