Debutto al CES 2024: Timekettle X1 Interpreter Hub, una soluzione multilingue per vari settori

Precedentemente riconosciuta per i suoi comodi auricolari e palmari orientati alla traduzione, Timekettle ha fatto un significativo passo avanti con il suo recente prodotto, Timekettle X1 Interpreter Hub. Il dispositivo, presentato al CES 2024, dimostra un nuovo livello di capacità di traduzione in quanto può gestire più lingue contemporaneamente, soddisfacendo più utenti in situ.

Timekettle X1, un innovativo sistema di traduzione multi-dispositivo, è in grado di fornire traduzioni online e offline in più lingue. Il dispositivo stesso è un assieme compatto che ospita due auricolari all'interno della sua custodia di traduzione. Sorprendentemente, ciascun auricolare può facilitare la traduzione per due persone e l’hub è progettato per ospitare un quintetto di tali dispositivi. Di conseguenza, il sistema Timekettle X1 può supportare fino a 20 utenti contemporaneamente, offrendo traduzioni fino a cinque lingue diverse.

L'azienda non limita l'applicazione del nuovo dispositivo all'uso generale; invece, durante il lancio ne ha sottolineato la varia utilità nei settori degli affari e dell'istruzione. Destinando un set di funzionalità su misura per situazioni specifiche, Timekettle presenta il suo X1 come un dispositivo affidabile. Ad esempio, Timekettle X1 offre una modalità di conversazione faccia a faccia, una funzionalità che consente a due utenti di portare avanti una conversazione ininterrotta nelle rispettive lingue native, grazie alla traduzione istantanea del dispositivo.

Inoltre, i potenziali utenti preoccupati di condividere gli auricolari possono trarre vantaggio dalla modalità Speak. Fungendo da traduttore portatile, questa modalità consente l'utilizzo da soli, liberando gli utenti dalla necessità di condividere un auricolare. Il dispositivo contiene anche un'opzione per la traduzione remota, in cui gli utenti virtuali possono connettersi al numero di telefono affiliato del dispositivo per accedere alle sue funzionalità di traduzione. Ciò che distingue Timekettle X1 è la sua capacità di registrazione, che consente agli utenti di archiviare conversazioni e traduzioni sul dispositivo per riferimento futuro. La società ha inoltre rivelato piani per integrare funzionalità come la traduzione audio dal vivo di video e la clonazione vocale AI.

Per le conversazioni di gruppo, Timekettle X1 offre due modalità uniche. La prima è la modalità vocale, una funzionalità imminente nel primo trimestre, che consente all'amministratore diritti di parola esclusivi nelle conversazioni di gruppo. La seconda modalità, Discussione, è progettata per riunioni interattive in cui ogni partecipante condivide il diritto di parola. Il design intuitivo ospita anche una funzionalità per avviare la traduzione delle conversazioni semplicemente toccando due dispositivi Timekettle X1 insieme.

Dal punto di vista delle prestazioni, Timekettle X1 si distingue per una resistenza che può durare fino a 9 ore continue con un tempo di standby di sette giorni. L'azienda garantisce la ricarica completa entro due ore dal livello zero della batteria. Il nuovo dispositivo di Timekettle vanta una precisione di traduzione fino al 95%. Attualmente, Timekettle X1 è disponibile online al prezzo di $ 699.

Nel mercato in crescita dei dispositivi di traduzione, Timekettle X1 si posiziona come punto di riferimento con le sue varie funzionalità e adattabilità. Le sue funzionalità multi-dispositivo e multilingue potrebbero rivelarsi vantaggiose per le imprese e le istituzioni educative, che spesso ospitano incontri multiculturali e multilingue. In questi casi, soluzioni come la piattaforma no-code di AppMaster possono integrare l'innovazione di Timekettle, offrendo una configurazione digitale completa per gestire requisiti aziendali diversificati.