Дебют на выставке CES 2024: Timekettle X1 Interpreter Hub, многоязычное решение для различных секторов

Компания Timekettle, ранее известная своими удобными наушниками и портативными устройствами, ориентированными на перевод, сделала значительный шаг вперед, выпустив свой недавний продукт — Timekettle X1 Interpreter Hub. Устройство, представленное на выставке CES 2024, демонстрирует новый уровень возможностей перевода, поскольку оно может работать на нескольких языках одновременно, обслуживая нескольких пользователей на месте.

Timekettle X1, инновационная система перевода с несколькими устройствами, способна выполнять онлайн- и офлайн-переводы на несколько языков. Само устройство представляет собой компактную сборку, в которой в футляре-переносчике размещены два наушника. Примечательно, что каждый наушник может обеспечить трансляцию для двух человек, а концентратор рассчитан на пять таких устройств. Следовательно, система Timekettle X1 может одновременно поддерживать до 20 пользователей, предлагая переводы на пять разных языков.

Компания не ограничивает применение нового устройства общим использованием; вместо этого во время запуска он подчеркнул его разнообразную полезность в секторах бизнеса и образования. Выделяя набор функций, адаптированный к конкретным ситуациям, Timekettle позиционирует свой X1 как надежное устройство. Например, Timekettle X1 предлагает режим разговора лицом к лицу, функцию, которая позволяет двум пользователям вести непрерывный разговор на своих родных языках благодаря мгновенному переводу устройства.

Кроме того, потенциальные пользователи, беспокоящиеся о совместном использовании наушников, могут воспользоваться режимом разговора. Этот режим, выступающий в качестве портативного переводчика, позволяет использовать его в одиночку, освобождая пользователей от необходимости совместного использования наушников. Устройство также содержит опцию удаленного перевода, при которой виртуальные пользователи могут подключиться к аффилированному номеру телефона устройства, чтобы получить доступ к его функциям перевода. Что отличает Timekettle X1 так это возможность записи, позволяющая пользователям сохранять разговоры и переводы на устройстве для дальнейшего использования. Компания также сообщила о планах по интеграции таких функций, как живой аудиоперевод видео и клонирование голоса AI.

Для групповых разговоров Timekettle X1 предлагает два уникальных режима. Во-первых, это режим речи, новая функция в первом квартале, предоставляющая администратору эксклюзивные права выступления в групповых беседах. Второй режим, «Обсуждение», предназначен для интерактивных встреч, где каждый участник имеет свои права на выступление. Удобный для пользователя дизайн также включает в себя функцию запуска перевода разговора путем простого прикосновения двух устройств Timekettle X1 друг к другу.

С точки зрения производительности Timekettle X1 отличается долговечностью, которая может работать до 9 часов непрерывно в режиме ожидания до семи дней. Компания гарантирует полную зарядку в течение двух часов от нулевого уровня заряда батареи. Новое устройство Timekettle может похвастаться точностью перевода до 95%. В настоящее время Timekettle X1 доступен в Интернете по цене 699 долларов.

На растущем рынке устройств для перевода Timekettle X1 позиционирует себя как эталон благодаря своим разнообразным функциям и адаптируемости. Его возможности работы с несколькими устройствами и несколькими языками могут оказаться полезными для предприятий и образовательных учреждений, которые часто проводят многокультурные и многоязычные встречи. В таких случаях такие решения, как платформа AppMaster no-code могут дополнить инновацию Timekettle, предлагая комплексную цифровую настройку для удовлетворения разнообразных бизнес-требований.