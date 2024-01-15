الظهور الأول لمعرض CES 2024: Timekettle X1 Interpreter Hub، وهو حل متعدد اللغات لمختلف القطاعات

لقد حققت Timekettle، التي كانت معروفة سابقًا بسماعات الأذن والأجهزة المحمولة المريحة الموجهة للترجمة، قفزة كبيرة إلى الأمام من خلال منتجها الأخير، Timekettle X1 Interpreter Hub. يُظهر الجهاز، الذي تم طرحه في معرض CES 2024، مستوى جديدًا من القدرة على الترجمة حيث يمكنه التعامل مع عدة لغات في وقت واحد، مما يلبي احتياجات العديد من المستخدمين في الموقع.

Timekettle X1 ، وهو نظام ترجمة مبتكر متعدد الأجهزة، قادر على توفير ترجمات عبر الإنترنت وغير متصل بلغات متعددة. الجهاز نفسه عبارة عن مجموعة مدمجة تحتوي على سماعتي أذن داخل علبة الترجمة الخاصة به. ومن اللافت للنظر أن كل سماعة أذن يمكنها تسهيل الترجمة لشخصين، وقد تم تصميم المحور لاستيعاب مجموعة خماسية من هذه الأجهزة. وبالتالي، يمكن لنظام Timekettle X1 أن يدعم ما يصل إلى 20 مستخدمًا في وقت واحد، ويقدم ترجمات بما يصل إلى خمس لغات مختلفة.

ولا تقصر الشركة استخدام الجهاز الجديد على الاستخدام العام؛ وبدلاً من ذلك، شددت على فائدتها المتنوعة في قطاعي الأعمال والتعليم أثناء الإطلاق. من خلال تخصيص مجموعة ميزات مصممة خصيصًا لمواقف محددة، تقدم Timekettle جهاز X1 الخاص بها كجهاز يمكن الاعتماد عليه. على سبيل المثال، يوفر جهاز Timekettle X1 وضع المحادثة وجهًا لوجه، وهي ميزة تتيح لمستخدمين إجراء محادثة متواصلة بلغتهم الأصلية، بفضل الترجمة الفورية للجهاز.

علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين المحتملين القلقين بشأن مشاركة سماعات الأذن الاستفادة من وضع التحدث. يعمل هذا الوضع كمترجم محمول، ويتيح الاستخدام الفردي، مما يحرر المستخدمين من ضرورة مشاركة سماعة الأذن. يحتوي الجهاز أيضًا على خيار للترجمة عن بعد، حيث يمكن للمستخدمين الافتراضيين الاتصال برقم الهاتف التابع للجهاز للوصول إلى ميزات الترجمة الخاصة به. ما يميز Timekettle X1 هو قدرته على التسجيل، مما يسمح للمستخدمين بتخزين المحادثات والترجمات على الجهاز للرجوع إليها في المستقبل. وكشفت الشركة أيضًا عن خطط لدمج ميزات مثل الترجمة الصوتية المباشرة لمقاطع الفيديو واستنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي.

بالنسبة للمحادثات الجماعية، يوفر Timekettle X1 وضعين فريدين. الأول هو وضع الكلام، وهي ميزة قادمة في Q1، مما يتيح للمسؤول حقوق التحدث الحصرية في المحادثات الجماعية. الوضع الثاني، المناقشة، مصمم للاجتماعات التفاعلية حيث يشارك كل مشارك حقوق التحدث. يتضمن التصميم سهل الاستخدام أيضًا ميزة لبدء ترجمة المحادثة بمجرد لمس جهازي Timekettle X1 معًا.

من ناحية الأداء، يتميز Timekettle X1 بقدرة على التحمل يمكن أن تدوم حتى 9 ساعات متواصلة مع وقت استعداد يصل إلى سبعة أيام. وتضمن الشركة الشحن الكامل خلال ساعتين من مستوى الصفر للبطارية. يتميز جهاز Timekettle الجديد بدقة ترجمة تصل إلى 95%. يتوفر حاليًا Timekettle X1 عبر الإنترنت بسعر 699 دولارًا.

في السوق المتنامي لأجهزة الترجمة، يضع Timekettle X1 نفسه كمعيار قياسي بفضل ميزاته المتنوعة وقدرته على التكيف. ويمكن أن تكون قدراتها المتعددة الأجهزة واللغات مفيدة للشركات والمؤسسات التعليمية، التي تستضيف غالبًا اجتماعات متعددة الثقافات واللغات. في مثل هذه الحالات، قد تكون الحلول مثل منصة AppMaster no-code مكملة لابتكار Timekettle ، مما يوفر إعدادًا رقميًا شاملاً للتعامل مع متطلبات الأعمال المتنوعة.