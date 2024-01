Estreia na CES 2024: Timekettle X1 Interpreter Hub, uma solução multilíngue para vários setores

Anteriormente reconhecida por seus convenientes fones de ouvido e dispositivos portáteis voltados para tradução, a Timekettle deu um salto significativo com seu produto recente, o Timekettle X1 Interpreter Hub. O dispositivo, apresentado na CES 2024, demonstra um novo nível de capacidade de tradução, pois pode lidar com vários idiomas simultaneamente, atendendo a vários usuários in situ.

O Timekettle X1, um sistema inovador de tradução para vários dispositivos, é capaz de fornecer traduções online e offline em vários idiomas. O dispositivo em si é um conjunto compacto que abriga dois fones de ouvido em seu estojo de tradução. Notavelmente, cada fone de ouvido pode facilitar a tradução para duas pessoas, e o hub foi projetado para acomodar um quinteto de tais dispositivos. Consequentemente, o sistema Timekettle X1 pode suportar até 20 usuários ao mesmo tempo, oferecendo traduções em até cinco idiomas diferentes.

A empresa não limita a aplicação do novo aparelho ao uso geral; em vez disso, enfatizou a sua utilidade variada nos setores empresarial e educacional durante o lançamento. Reservando um conjunto de recursos adaptados a situações específicas, Timekettle apresenta seu X1 como um dispositivo confiável. Por exemplo, o Timekettle X1 oferece modo de conversa cara a cara, recurso que permite que dois usuários mantenham uma conversa ininterrupta em seus respectivos idiomas nativos, cortesia da tradução instantânea do dispositivo.

Além disso, potenciais usuários preocupados em compartilhar fones de ouvido podem se beneficiar do Modo Falar. Servindo como um tradutor portátil, este modo permite o uso individual, liberando os usuários da necessidade de compartilhar um fone de ouvido. O dispositivo também contém uma opção de tradução remota, na qual usuários virtuais podem se conectar ao número de telefone afiliado do dispositivo para acessar seus recursos de tradução. O que diferencia o Timekettle X1 é a sua capacidade de gravação, permitindo aos usuários armazenar conversas e traduções no dispositivo para referência futura. A empresa também revelou planos para integrar recursos como tradução de áudio ao vivo de vídeos e clonagem de voz de IA.

Para conversas em grupo, o Timekettle X1 oferece dois modos exclusivos. O primeiro é o modo Fala, um recurso futuro no primeiro trimestre, que permite ao administrador direitos exclusivos de fala em conversas em grupo. O segundo modo, Discussão, é projetado para reuniões interativas onde cada participante compartilha o direito de falar. O design fácil de usar também abriga um recurso para iniciar a tradução de conversas simplesmente tocando dois dispositivos Timekettle X1 juntos.

Em termos de desempenho, o Timekettle X1 se destaca pela resistência que pode durar até 9 horas contínuas com tempo de espera de sete dias. A empresa garante carregamento completo em duas horas a partir do nível zero da bateria. O novo dispositivo da Timekettle possui uma precisão de tradução de até 95%. Atualmente, o Timekettle X1 está disponível online e custa US$ 699.

No crescente mercado de dispositivos de tradução, o Timekettle X1 posiciona-se como uma referência pelas suas variadas características e adaptabilidade. As suas capacidades multidispositivos e multilíngues podem revelar-se benéficas para empresas e instituições educativas, que muitas vezes acolhem reuniões multiculturais e multilingues. Nesses casos, soluções como a plataforma no-code da AppMaster podem complementar a inovação da Timekettle, oferecendo uma configuração digital abrangente para lidar com requisitos de negócios diversificados.