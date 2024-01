CES 2024-debuut: Timekettle X1 Interpreter Hub, een meertalige oplossing voor verschillende sectoren

Timekettle werd voorheen erkend vanwege zijn handige, op vertalingen gerichte oordopjes en handhelds en heeft een aanzienlijke sprong voorwaarts gemaakt met zijn recente product, de Timekettle X1 Interpreter Hub. Het apparaat, geïntroduceerd op CES 2024, demonstreert een nieuw niveau van vertaalmogelijkheden, omdat het meerdere talen tegelijk kan verwerken en meerdere gebruikers ter plaatse kan bedienen.

De Timekettle X1, een innovatief vertaalsysteem voor meerdere apparaten, kan online en offline vertalingen in meerdere talen leveren. Het apparaat zelf is een compact geheel met twee oordopjes in de vertaalbehuizing. Opmerkelijk genoeg kan elk oordopje de vertaling voor twee personen vergemakkelijken, en de hub is ontworpen om plaats te bieden aan een vijftal van dergelijke apparaten. Bijgevolg kan het Timekettle X1 systeem maar liefst twintig gebruikers tegelijk ondersteunen en vertalingen in maximaal vijf verschillende talen aanbieden.

Het bedrijf beperkt de toepassing van het nieuwe apparaat niet tot algemeen gebruik; in plaats daarvan benadrukte het tijdens de lancering het gevarieerde nut ervan in de bedrijfs- en onderwijssector. Door een functieset toe te wijzen die is afgestemd op specifieke situaties, presenteert Timekettle zijn X1 als een betrouwbaar apparaat. De Timekettle X1 biedt bijvoorbeeld een Face-to-Face Conversation Mode, een functie waarmee twee gebruikers een ononderbroken gesprek kunnen voeren in hun respectievelijke moedertaal, dankzij de onmiddellijke vertaling van het apparaat.

Bovendien kunnen potentiële gebruikers die zich zorgen maken over het delen van oordopjes profiteren van de spreekmodus. Deze modus fungeert als draagbare vertaler en maakt solo-gebruik mogelijk, waardoor gebruikers niet langer een oordopje hoeven te delen. Het apparaat bevat ook een optie voor vertaling op afstand, waarbij virtuele gebruikers verbinding kunnen maken met het aangesloten telefoonnummer van het apparaat om toegang te krijgen tot de vertaalfuncties. Wat de Timekettle X1 onderscheidt, is de opnamemogelijkheid, waardoor gebruikers gesprekken en vertalingen op het apparaat kunnen opslaan voor toekomstig gebruik. Het bedrijf onthulde ook plannen om functies zoals live audiovertaling van video's en AI-stemklonen te integreren.

Voor groepsgesprekken biedt de Timekettle X1 twee unieke modi. De eerste is de Spraakmodus, een aanstaande functie in Q1, waarmee de beheerder exclusieve spreekrechten krijgt in groepsgesprekken. De tweede modus, Discussie, is ontworpen voor interactieve vergaderingen waarbij elke deelnemer de spreekrechten deelt. Het gebruiksvriendelijke ontwerp bevat ook een functie om conversatievertaling te starten door simpelweg twee Timekettle X1 apparaten tegen elkaar aan te raken.

Wat de prestaties betreft, valt de Timekettle X1 op met een uithoudingsvermogen dat tot 9 uur onafgebroken kan duren met een standby-tijd van zeven dagen. Het bedrijf garandeert volledig opladen binnen twee uur vanaf nul batterijniveau. Het nieuwe apparaat van Timekettle beschikt over een vertaalnauwkeurigheid tot 95%. Momenteel is de Timekettle X1 online beschikbaar en kost $ 699.

In de groeiende markt van vertaalapparatuur positioneert de Timekettle X1 zichzelf als een maatstaf met zijn gevarieerde functies en aanpassingsvermogen. De mogelijkheden voor meerdere apparaten en meerdere talen kunnen gunstig zijn voor bedrijven en onderwijsinstellingen, die vaak multiculturele en meertalige bijeenkomsten organiseren. In dergelijke gevallen kunnen oplossingen zoals no-code platform van AppMaster de innovatie van Timekettle aanvullen en een uitgebreide digitale opzet bieden om aan uiteenlopende zakelijke vereisten te voldoen.